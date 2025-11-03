Svečano otvorena nova scena HNK-a u Zagrebu! 'Nastavit ćemo ulagati u razvoj kulture...'

U Ulici Božidara Adžije održano je u ponedjeljak navečer svečano otvorenje nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu - HNK2. Publika je tako po prvi puta kročila u prostor koji simbolizira budućnost izvedbenih umjetnosti, a čitav ovaj povijesni trenutak obilježen je svečanim programom Slava umjetnosti 2.0.

Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju koji povezuje prošlost i budućnost, tradiciju i inovaciju te koji predstavlja početak umjetničkog spoja dviju pozornica istog kazališta. Svečani program u režiji Krešimira Dolenčića, koji uz dramaturga Dinu Pešuta potpisuje i scenarij izvedbe, okupio je ansamble Drame, Opere i Baleta, a orkestrom je ravnao dirigent Ivan Josip Skender.

Čitav program zamišljen je kao prisjećanje na prošlost, ali i pogled u budućnost, a ovaj povijesni trenutak za hrvatsku kulturu i kazalište održava se iste godine kada se obilježava i 130. obljetnica zgrade HNK-a na Trgu Republike Hrvatske.

Program je započeo nastupom dramskog ansambla koji je predvodio Livio Badurina, nakon čega je uslijedilo izvođenje hrvatske himne, a zatim se okupljenima obratila intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo, koja je poželjela dobrodošlicu uzvanicima.

- Danas, a simbolički u godini u kojoj slavimo 130 godina od otvorenja naše povijesne zgrade, započinjemo novo poglavlje hrvatskoga kazališta. Nova scena HNK u Zagrebu, HNK2, više je od naše produkcijske i repertoarne potrebe. Ona je korak naprijed prema budućnosti nacionalne kulture i identiteta i, nadam se, uzbudljivih kazališnih istraživanja i hrabrih ideja, kao i prostor utjehe, empatije i katarze. Stjepan Miletić nas je upozorio da kazalištu treba osigurati budućnost i u umjetničkom i u materijalnom smislu. Ovaj projekt ne bi bio moguć bez velike podrške Vlade i Ministarstva kulture koji su prepoznali HNK2 kao ključan infrastrukturni i kulturni projekt, na čemu im od srca zahvaljujem. HNK2 je po mnogočemu jedinstvena kazališna scena - kazala je Hraste Sočo i odmah nastavila:

- Ono što bih posebno istaknula jest njezina poveznica s našim tehničkim pogonom. HNK u Zagrebu broji 566 zaposlenika i svatko od njih svojim znanjem i vještinama i idejama pridonosi stvaranju našeg repertoara te zato ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNK u Zagrebu, od umjetničkih ansambala preko tehničkih službi, do administracije i mojih najbližih suradnika. Zajednički smo uložili golem trud kako bismo otvorili ovu zgradu. Vaša strast i vaše strpljenje utkani su u samu srž HNK2. Želim zahvaliti i vama, našoj vjernoj publici, ali i onima koji će nam tek dolaziti jer kazalište je u svojoj biti prostor zajedništva. Večeras HNK u Zagrebu ispisuje novo poglavlje hrvatskog kazališta, kazališta koje se oslanja na tradiciju, koje je otvoreno za sve te koje je sada posebno okrenuto budućnosti.

Nakon intendantice Hraste Sočo, publici se obratio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Nama je iznimno drago da se ova druga scena HNK realizirala jer je ona ne samo poticaj za kulturnu politiku nego i način revitalizacije ovoga dijela grada. Još jednom želim čestitati svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta te se nadam da će doista svi uživati u ovoj novoj sceni HNK - rekao je.

Uzvanicima se obratila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek koja se također osvrnula na važnost izgradnje nove scene HNK.

- Večerašnjim programom iskazujemo poštovanje svim umjetnicima koji su u proteklih 130 godina na velikoj sceni HNK stvarali tu čaroliju, hrvatsku umjetničku, a i nacionalnu povijest. Budućnost sada u svojim rukama čvrsto drže naši suvremenici. Novi prostori HNK2 otvaraju priliku za nova istraživanja na radost ansambala i na radost publike. Zbog vas, zbog svih nas, nastavit ćemo ulagati u razvoj kulture vodeći se načelima etičnosti i umjetničke slobode. Ovo je bio san koji su sanjali naraštaji prije nas.

Kao posljednji govornik uzvanicima se obratio premijer Andrej Plenković.

- Divno je biti ovdje, divno je hrvatskom glavnom gradu i hrvatskoj kulturi biti u mogućnosti prikazati novo kazalište, kazalište koje će biti dom i drame i opere i baleta. Ono što nas posebno veseli je da je ovaj projekt realiziran zapravo iz pepela potresa, nakon kojeg smo sad u sustavnom procesu ponovnog građenja grada. Ovaj je projekt označio jednu prekretnicu za vas koji ste čekali novu scenu, a za nas je bila prilika da gradu pružimo novu kulturnu ustanovu. Iskrene čestitke svima koji su tome pridonijeli.

Nakon uvodnih obraćanja započeo je svečani program.

Članovi opernog ansambla izveli su ulomke iz opere Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca, koja je izvedena i na povijesnom otvorenju prije 130 godine, a isto tako i ulomak iz suvremene hrvatske opere Judita Frane Paraća. Baletni ansambl izveo je dio iz baleta Gospoda Glembajevi u koreografiji Lea Mujića prema drami Miroslava Krleže, a članovi dramskog ansambla izveli su kolaž tekstova velikih hrvatskih književnika, pjesnika i dramatičara koji su obilježili posljednjih 130 godina