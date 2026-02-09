Svećenici iz BiH pozivaju na bojkot filma Svadba: 'To je podvala pod krinkom humora...'

Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala je u srijedu 11. veljače na bojkot gledanja filma 'Svadba' u tome gradu
Gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru fra Mario Knezović i katolička župa u Novome Travniku u središnjoj Bosni i Hercegovini ocijenili su film 'Svadba' podvalom i blasfemijom, te je upućen poziv na bojkot gledanja tog filma koji je izazvao veliku pozornost u regiji.
U redovitoj objavi na YouTube kanalu, mostarski franjevac je ocijenio kako se govor mržnje, zabrana slobode izražavanja i pjevanja nameću ljudima kao nešto normalno. "Film 'Svadba' je velika podvala pod krinkom humora. U njemu se na suptilan način etiketira jednu populaciju, posebno Hrvate iz Hercegovine. U filmu se šalje kriva slika o službenicima Crkve – kako Katoličke tako i Pravoslavne. To se sad nudi djeci za gledati a u filmu su teške psovke i nekoliko nedoličnih bludnih scena“, ocijenio je Knezović. Pritom je kritizirao vlast u Zagrebu da 'brani Thompsona, a financira filmove koji nisu na čast Domovini?'
U objavi župe navodi se da film vulgarno spominje Boga i najvažnije dijelove vjere, pretvarajući krv Kristovu, koja je prolivena za spasenje ljudi, u predmet zabave i humora. Naglašava se da Crkva kroz povijest uvijek poštivala slobodu umjetnosti, ali uz odgovornost prema temeljima vjerskih uvjerenja.
Župa također ističe da sloboda umjetničkog izražavanja nije neopoziva i da ne smije vrijeđati vjerske osjećaje, te poziva na umjetnost koja potiče na razmišljanje i dijalog, a ne na produbljivanje podjela u društvu. Iz ove katoličke župe najavili su i da će moliti za sve umjetnike, glumce, redatelje i sve druge koji na sličan način vrijeđaju vjerske slobode.
