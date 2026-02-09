Obavijesti

News

Komentari 4

Svećenici iz BiH pozivaju na bojkot filma Svadba: 'To je podvala pod krinkom humora...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Svećenici iz BiH pozivaju na bojkot filma Svadba: 'To je podvala pod krinkom humora...'
Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala je u srijedu 11. veljače na bojkot gledanja filma 'Svadba' u tome gradu

Admiral

Gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru fra Mario Knezović i katolička župa u Novome Travniku u središnjoj Bosni i Hercegovini ocijenili su film 'Svadba' podvalom i blasfemijom, te je upućen poziv na bojkot gledanja tog filma koji je izazvao veliku pozornost u regiji.

U redovitoj objavi na YouTube kanalu, mostarski franjevac je ocijenio kako se govor mržnje, zabrana slobode izražavanja i pjevanja nameću ljudima kao nešto normalno. "Film 'Svadba' je velika podvala pod krinkom humora. U njemu se na suptilan način etiketira jednu populaciju, posebno Hrvate iz Hercegovine. U filmu se šalje kriva slika o službenicima Crkve – kako Katoličke tako i Pravoslavne. To se sad nudi djeci za gledati a u filmu su teške psovke i nekoliko nedoličnih bludnih scena“, ocijenio je Knezović. Pritom je kritizirao vlast u Zagrebu da 'brani Thompsona, a financira filmove koji nisu na čast Domovini?'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Redatelj 'Svadbe': Ljudima je trebala komedija, film koji će ih pokrenuti 01:00
Redatelj 'Svadbe': Ljudima je trebala komedija, film koji će ih pokrenuti | Video: 24sata/Pixsell/PROMO
UTJELOVLJUJE MARIJU Linda Begonja o uspjehu filma 'Svadba': Publika je spremna pogledati sebe bez uljepšavanja
Linda Begonja o uspjehu filma 'Svadba': Publika je spremna pogledati sebe bez uljepšavanja

Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala je u srijedu 11. veljače na bojkot gledanja filma 'Svadba' u tome gradu.

U objavi župe navodi se da film vulgarno spominje Boga i najvažnije dijelove vjere, pretvarajući krv Kristovu, koja je prolivena za spasenje ljudi, u predmet zabave i humora. Naglašava se da Crkva kroz povijest uvijek poštivala slobodu umjetnosti, ali uz odgovornost prema temeljima vjerskih uvjerenja.

Župa također ističe da sloboda umjetničkog izražavanja nije neopoziva i da ne smije vrijeđati vjerske osjećaje, te poziva na umjetnost koja potiče na razmišljanje i dijalog, a ne na produbljivanje podjela u društvu. Iz ove katoličke župe najavili su i da će moliti za sve umjetnike, glumce, redatelje i sve druge koji na sličan način vrijeđaju vjerske slobode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe' 01:09
Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe' | Video: 24sata/pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026