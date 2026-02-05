Linda Begonja o uspjehu filma 'Svadba': Publika je spremna pogledati sebe bez uljepšavanja

Drago mi je zbog čitave ekipe i zbog činjenice da je publika prepoznala nešto s čime se očito može identificirati. Uz to me zanima što taj odjek govori o trenutku u kojem živimo. Ako se ljudi masovno okupljaju oko filma koji nam se svima smije u lice, onda to nije samo uspjeh filma, nego i simptom društva koje je možda spremno pogledati sebe bez uljepšavanja, rekla je glumica Linda Begonja za IN magazin, koja u filmskom hitu 'Svadba' utjelovljuje lik Marije.

Od zagrebačke premijere 20. siječnja, zaključno s prvim vikendom prikazivanja, 'Svadbu' je pogledalo 219.563 ljudi, 170.496 u Hrvatskoj i 49.067 u Bosni i Hercegovini. Time je ostvarila najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i regiji, naveo je ranije HAVC.

Rekordan interes gledatelja, priznaje Linda, iznenadio je i samu ekipu filma, iako su tijekom snimanja bili svjesni da se bave temama koje su mnogima bliske. Smijeh je, objašnjava, bio tek ulaz u priču. Iza njega stoje situacije koje gotovo svatko može prepoznati - obiteljski odnosi, pritisci uspjeha ili neuspjeha, ali i stereotipi koje često živimo bez da ih preispitujemo.

- Mislim da publiku privlači upravo to što film nudi tzv. lažnu sigurnu poziciju. Smijemo se, ali pitanje je jesmo li do kraja mirni. Prepoznajemo odnose, obiteljske dinamike, nacionalne i klasne kodove koje smo naučili živjeti, a da ih rijetko propitujemo. Humor je precizan, zabavan, izgleda gotovo lagan, ali ispod njega stoji neugodno pitanje: koliko toga uopće biramo, a koliko samo nasljeđujemo i reproduciramo. Pitanje je samo koliko ljudi će to prepoznati i potražiti dublji odgovor - dodaje.

Lik Marije, koji tumači, gradila je postupno, promatrajući ljude, njihove geste, način govora i razmišljanja: 'Mariju sam gradila iz promatranja - iz jezika, geste, ritma mišljenja i pitanja što sve pripada karakteru mentaliteta određenog podneblja. Osobno utkano iskustvo nije materijal, nego filter. Ono samo pomaže da lik ostane živ, da ga netko može prepoznati, što se sigurno može zahvaliti i nekim improvizacijskim momentima u scenama koje su ušle u finalnu verziju filma'.

Zanimljivo je kako su pojedine scene, tek u susretu s publikom, dobile dodatnu težinu i značenje.

- Da, neke scene koje su tijekom snimanja djelovale gotovo usputno, u kontaktu s publikom postaju vrlo jasni društveni komentari. To je zanimljivo kod satire – tek u kolektivnom gledanju shvatiš koliko je precizno pogodila u neuralgičnu točku. Pogledajte film i sigurno ćete znati koje su to scene - poručuje glumica.

Velik uspjeh filma otvorio je i pitanje nastavka. Redatelj i scenarist Igor Šeregi potvrdio je kako je drugi dio već napisan te da je projekt dobio zeleno svjetlo za razvoj.

- HAVC je već odobrio nastavak u razvojnoj fazi. Jako se veselim - rekao je nedavno u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma'.

O mogućem nastavku govorila je i Linda, koja zasad ostaje suzdržana.

- Još je prerano govoriti o nastavku ‘Svadbe’, uživajmo u prvom dijelu. Sve je još kod HAVC-a, rekla nam je kroz smijeh glumica, dok je putovala na beogradsku premijeru filma. Na pitanje hoće li glumiti i u nastavku filma, uz smijeh je dodala: 'A gledajte... Možda me izbace'.

Šeregi je ranije otkrio i da bi se dio radnje nastavka mogao odvijati u Bosni i Hercegovini. 'Svadba' govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film 'u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma', kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, u filmu glume Seka Sablić, Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov i Dejan Aćimović. Tu su i Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković te Nevena Nerandžić.

