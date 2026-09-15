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UKLJUČIO SE I VATIKAN

Svećenici optužili hrvatskog biskupa da je uništavao dokumente o zlostavljanju

Piše 24sata,
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Svećenici optužili hrvatskog biskupa da je uništavao dokumente o zlostavljanju
Vareš: Crkva Sv. Mihovila Arkanđela najstarija je katolička vjerska građevina u BiH | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Riječ je o seksualnom zlostavljanju koje je počelo ranih 2000-tih, dok je žrtva bila maloljetna, a nastavilo se i kasnije

Dvojica svećenika u iskazima u sklopu vatikanske istrage o seksualnom zlostavljanju maloljetnog sjemeništarca u Malom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati teško terete bivšeg požeškog biskupa, danas biskupa u miru Antuna Škvorčevića, da je odgovoran za uništavanje dokumentacije i zataškavanje tog slučaja, piše Dnevnik.hr.

Riječ je o seksualnom zlostavljanju koje je počelo ranih 2000-tih, dok je žrtva bila maloljetna, a nastavilo se i kasnije, o čemu je Škvorčević bio obaviješten krajem 2012. On je 2013. naložio istragu, ali je po njenom završetku donio zaključak da zlostavljanja nije bilo te slučaj nije ni prijavio policiji. Iskazi iz vatikanske istrage pokazuju kako je, unatoč opsežnoj dokumentaciji koja je potvrđivala tvrdnje o zlostavljanju, došao do tog zaključka.

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U jednom kraćem dijelu svog iskaza, biskupov tajnik I. P. izričito kaže da su dokumenti vezani za ovaj slučaj bili uništavani, a kao odgovornog za to navodi Škvorčevića. Ustvrdio je i da takva praksa nije bila vezana samo za slučaj zlostavljanog sjemeništarca, nego da su uništavani i drugi dokumenti koji su dostavljani u Požešku biskupiju, a koji su na neki način bili nepovoljni za osumnjičenog zlostavljača, ali i samog Škvorčevića.

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