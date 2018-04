Svećenik bježao od Saške: 'Ja sam ga zvala, nije se osvrtao'

Na osnovnom sudu u Doboju (BiH) u petak je nastavljeno je suđenje u slučaju iznude novca troje mladih ljudi iz Modriče od katoličkog svećenika I.K.

Mada nije bila pozvana pred zgradu suda došla je i Saška Kovačević (22) koja je priznala kazneno djelo i nagodila se s tužiteljstvom na temelju čega je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Nešto prije 12 sati pred sud je došao i svećenik, no, kada je na drugoj strani ceste vidio Sašku okrenuo se i telefonirajući se uputio prema zgradi policije koja se nalazi u blizini. Saška je prešla ulicu i krenula za njim, no, on je ubrzao korak, očito je bilo da bježi od djevojke koja ga je pokušavala stići.

- Pozvala sam ga dva puta po imenu, ali se on nije osvrtao. Htjela sam porazgovarati s njim - rekla je Saška.

Svećenik je ušao u zgradu policije odakle su ga tajnim hodnicima proveli u sud gdje se pojavio pred sutkinjom Vesnom Mikerević. Na isti način je napustio zgradu suda ponovo izbjegavši susret da Saškom.

Kako neslužbeno doznajemo I.K. je na upite odvjetnika Mila Joksimovića, jednog od optuženih za ucjenu svećenika i tužiteljice uglavnom je odgovarao s "Ne sjećam se".

- Bit će zanimljivo kada moj klijent bude davao svoju izjavu nakon koje će sigurno biti puno toga jasnije u ovom slučaju - rekao je odvjetnik Joksimovića ne otkrivajući što će to Joksimović reći.

Saška Kovačević u petak u Doboj nije došla kao fatalna crnka, već kao crvenokosa.

- Malo sam promijenila svoj imidž, no to mi nije pomoglo da me svećenik ne prepozna, jer je on i dalje ludo zaljubljen u mene i sve ovo što je uradio to je zbog ljubomore kada je saznao za moju vezu s Vasiljevićem s kojom više nemam ništa - rekla je Saška Kovačević.