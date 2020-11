'Zatvorili smo škole i vrtiće, ni misa nema. Svaka druga kuća u Salima je zapravo u karanteni!'

U tijeku je testiranje štićenika i zaposlenika Doma za starije i nemoćne. To čine djelatnici Zavoda za javno zdravstvo, no uskoro će testiranja preuzeti lokalni liječnik iz Žmana

<p>Nije to samo rođendan bio žarište zaraze. Slavilo je 20-ak ljudi od 50 do 70 godina, od čega većina u 50-ima i 60-ima, ali pojavili su se slučajevi i u školi, vrtiću i crkvenom zboru, dakle ljudi koji nisu imali veze s ovima što su slavili rođendan. Njihova djeca su dobila temperaturu, ali su imala osjećaj okusa i mirisa pa se mislilo da su prehlađena ili tako što. Međutim, kad su se njihovi članovi obitelji, roditelji, djedovi i bake, pokazali pozitivnima na koronu, sve je postalo jasno. U utorak je otkriven prvi slučaj, srijeda je bila praznik i mi smo odmah u četvrtak zatvorili vrtić, školu i crkvu, kazao nam je <strong>Zoran Morović</strong>, načelnik općine Sali na Dugom otoku u zadarskom arhipelagu.</p><p><strong>Pogledajte video: Stanje s koronom nije dobro</strong></p><h2>Zatvoreni otok</h2><p>Zatvorili su dječji vrtić i školu te održavanje misa u Salima i okolnim mjestima Žmanu, Zaglavu i Luci, kao i školu i vrtić u Božavi, mjestu na potpuno drugoj strani otoka dugačkog 40-ak kilometara, jer otočani "dijele" iste učitelje i tete. </p><p>U tijeku je testiranje štićenika i zaposlenika Doma za starije i nemoćne. To čine djelatnici Zavoda za javno zdravstvo, no uskoro će testiranja preuzeti lokalni liječnik iz Žmana.</p><p>- Rezultate ćemo znati večeras, no realno je očekivati da će biti 10 posto zaraženih, jer Općina ima 600 tinjak ljudi, a 40 zaraženih već imamo. Sedmi je dan od potvrde prvog pozitivnog, a to je kritično doba. Ono zbog čega sam sretan je što nema težih slučajeva pa ćemo vidjeti u kojem će se smjeru sve to kretati. Naš liječnik iz Žmana,<strong> dr. Luka Matej Mahičić</strong> sam se ponudio da nauči testirati pacijenta na koronu da više ne moraju dolaziti liječnici iz Zadra. Time je postao pravi otočki heroj - kaže Morović te dodaje da je svaka druga kuća u Salima zapravo u karanteni.</p><p>Načelnik se bojao širenja zaraze zbog starosti otočnog stanovništva zbog čega su u samim počecima širenja pandemije ovog proljeća znali vraćati nautičare koji su se htjeli vezati u luku tog otočkog mjestašca.</p><p>Otada poziva ljude da na otok dolaze trajektom, a ne katamaranom i po mogućnosti u svojim automobilima, no svjestan je i sam da je to prilično skup projekt za prosječno kućanstvo, a da brodari neće požuriti spustiti cijene. </p><p>- Zatvorena je knjižnica, pust je porat... Zaraza je eskalirala pa se s ljudima čujem samo telefonski, nigdje nema nikoga. Ja sam se zaključao u knjižnicu i namjeravam čitati. Tužan sam zbog Saljki i Saljana koji su oboljeli. Covid nam je samo pokazao koliko smo krhka i usamljena bića - rekao nam je<strong> Ante Mihić</strong>, voditelj knjižnice, kulturnog i duhovnog života u Salima.</p>