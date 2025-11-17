Obavijesti

UZINIĆ SMIRIO STRASTI

Svećenik koji je podivljao zbog orašara: Želim se ispričati

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Svećenik koji je podivljao zbog orašara: Želim se ispričati
Foto: Facebook

U svojoj sam objavi koristio neprimjeren ton i izraze koji su mogli ostaviti dojam da dajem direktive gradskoj vlasti ili pozivam vjernike na građanski neposluh vlastima. Ispričavam se zbog uznemirenosti koja je kod nekih osoba nastala, jer mi to ni u kojem slučaju nije bila namjera, napisao je Josip Tomić

Nadbiskup Uzinić je još jednom trezvenim i mudrim ophođenjem smirio bespotrebne tenzije u Lijepoj našoj. Naime, župnik vlč. Josip Tomić iz Župe Brod u nedjelju se javno pobunio protiv kipa orašara koji je postavljen kao ukras za nadolazeće blagdane. Tomić je rekao da orašar nije dio hrvatskog ni katoličkog načina ukrašavanja, te ga opisao kao “simbol zla” i element “okultne i trgovačke prakse” koja, prema njegovu tumačenju, potiskuje kršćanski sadržaj Božića i udaljava pozornost od Isusa Krista.

Sada se oglasio nakon raporta kod nadbiskupa Uzinića.

 - Dragi vjernici, iako i dalje ostajem pri svom mišljenju te stavu župnog vijeća u svezi s “orašarom” i nekršćanskim ukrasima u javnom prostoru kojima se obilježava proslava kršćanskog Božića u našoj župi, nakon razgovora s nadbiskupom Matom upoznat sam s time da je moja objava, osobito njezin ton, izazvala nemir u dijelu javnosti te da su je neki doživjeli kao napad na sekularnost i ustavotvornost države - napisao je Tomić na Facebooku.

 - U svojoj sam objavi koristio neprimjeren ton i izraze koji su mogli ostaviti dojam da dajem direktive gradskoj vlasti ili pozivam vjernike na građanski neposluh vlastima. Ispričavam se zbog uznemirenosti koja je kod nekih osoba nastala, jer mi to ni u kojem slučaju nije bila namjera - dodao je župnik.

 - Nije mi bila nakana započinjati sukob, nego potaknuti na dublje proživljavanje otajstva Božića upozoravajući na gubljenje smisla Božića kroz komercijalizaciju. Ispričavam se svima koje sam svojim riječima povrijedio te koji nisu shvatili smisao objave”, objavio je Tomić na društvenim mrežama - zaključio je velečasni.

