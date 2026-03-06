Obavijesti

News

Komentari 1
POSTIZANJE MIRA

SAD se protivi UN-ovoj rezoluciji koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku mrežu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SAD se protivi UN-ovoj rezoluciji koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku mrežu
Foto: Alina Smutko

Odbor IAEA-e usvojio je rezoluciju s 20 glasova za, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Australiju, Kanadu, Južnu Afriku i Argentinu, 10 suzdržanih i četiri glasa protiv

Admiral

Sjedinjene Države pridružile su se u četvrtak Rusiji, Kini i Nigeru u protivljenju rezoluciji koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao prijetnju nuklearnoj sigurnosti, koju je usvojio odbor UN-ova tijela za nuklearnu energiju, rekli su diplomati. Rezolucija, koju je usvojio Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju od 35 zemalja, sedma je o Ukrajini otkako ju je Rusija napala prije četiri godine.

Prva je ovo od sedam kojoj se protive i Sjedinjene Države.

"Iako i dalje podržavamo rad IAEA-e u zemlji, ne podržavamo trenutačno razmatranje nepotrebne rezolucije Odbora koja ne pomaže u postizanju mira između Ukrajine i Rusije", priopćile su Sjedinjene Države u svojoj izjavi odboru prije glasovanja.

Američki predsjednik Donald Trump u protekloj je godini vršio pritisak na Ukrajinu za brzi mirovni sporazum koji bi mogao uključivati ​​ustupanje  teritorija Rusiji. Ukrajina je isključila mogućnost odustajanja od teritorija.

Odbor IAEA-e usvojio je rezoluciju s 20 glasova za, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Australiju, Kanadu, Južnu Afriku i Argentinu, 10 suzdržanih i četiri glasa protiv, rekli su diplomati na zatvorenom sastanku. Brazil, Egipat, Maroko i Saudijska Arabija bili su među suzdržanima.

Formulacija rezolucije nije bila tako snažna kao prethodne.

U tekstu koji je na uvid dobio Reuters navodi se da odbor "ponovno naglašava da napadi usmjereni na ukrajinsku energetsku infrastrukturu za opskrbu energijom nuklearnih elektrana izvan lokacije, uključujući ZNPP (nuklearnu elektranu Zaporižja), predstavljaju izravnu prijetnju nuklearnoj sigurnosti".

Do ovog je poteza došlo nakon što su Sjedinjene Države bile suzdržane na Općoj skupštini UN-a na godišnjicu invazije u veljači kada su usvojile rezoluciju kojom podržavaju Ukrajinu, njezine međunarodne granice i izražavaju zabrinutost zbog intenziviranja ruskih napada na civile i ključnu energetsku infrastrukturu.

Ta je rezolucija usvojena sa 107 zemalja koje su glasale za, 12 protiv i 51 suzdržanom.

Sjedinjene Države tada su izjavile da rezolucija Opće skupštine sadrži formulacije koje bi mogle odvratiti pažnju od aktualnih pregovora usmjerenih na okončanje sukoba.

Komentari 1
