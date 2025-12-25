Trumpov novi plan za masovne deportacije: 'Kao Amazon, ali s ljudima'. Pljušte oštre kritike

Deportirati imigrante jednako je učinkovito kao što Amazon premješta pakete, zastrašujuća je filozofija Trumpove administracije, koja planira iz temelja promijeniti američki sustav za pritvaranje imigranata. U tu svrhu, traže se izvođači radova za preuređenje industrijskih skladišta u kojima bi istovremeno bilo smješteno više od osamdeset tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:35 Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani | Video: 24sata/Reuters

Glavni cilj je drastično ubrzati deportacije stvaranjem novog, centraliziranog sustava koji podsjeća na logističke operacije globalnih korporacija, stoji u nacrtu natječaja u koji je uvid imao The Washington Post.

Logistički div za ljudska bića

Umjesto dosadašnje prakse prebacivanja pritvorenika diljem zemlje, Američka imigracijska i carinska služba (ICE) namjerava uspostaviti namjenski sustav za bržu obradu. Novouhićeni imigranti prvo bi proveli nekoliko tjedana u manjim centrima, nakon čega bi bili prebačeni u jedno od sedam velikih skladišta, svako s kapacitetom od pet do deset tisuća ljudi, gdje bi čekali deportaciju. Ta skladišta nalazila bi se u blizini ključnih logističkih čvorišta u Virginiji, Teksasu, Louisiani, Arizoni, Georgiji i Missouriju, a planira se i šesnaest manjih objekata.

Ovaj plan predstavlja sljedeći korak u kampanji predsjednika Donalda Trumpa za pritvaranje i deportaciju milijuna imigranata. Njegova administracija, naoružana s 45 milijardi dolara, već je ove godine deportirala više od 579.000 ljudi. U natječaju se navodi kako će novi objekti "maksimizirati učinkovitost, minimizirati troškove i ubrzati proces uklanjanja".

Vršitelj dužnosti direktora ICE-a Todd M. Lyons na jednoj je konferenciji bio još izravniji. Prema pisanju američkih medija, rekao je kako je cilj administracije deportirati imigrante jednako učinkovito kao što Amazon premješta pakete. ​

- Kao Prime, ali s ljudskim bićima - navodno je izjavio Lyons, sažimajući filozofiju koja ljudska bića svodi na logistički problem.

Dehumanizacija u ime efikasnosti

Stručnjaci i aktivisti za ljudska prava upozoravaju da bi smještanje tisuća ljudi u skladišta stvorilo ozbiljne humanitarne i logističke probleme. Takvi objekti dizajnirani su za robu, a ne za ljude. Obično imaju slabu ventilaciju, nemaju preciznu kontrolu temperature te im često nedostaje pristup vodovodnim i sanitarnim sustavima potrebnim za tisuće stanovnika.

​- To je dehumanizirajuće. Tretirate ljude, da se tako izrazim, kao stoku - izjavila je Tania Wolf, zagovornica iz Nacionalnog imigracijskog projekta. ICE, s druge strane, tvrdi da planira značajno modificirati strukture kako bi uključile stambene jedinice, medicinske ambulante i prostore za rekreaciju.

Većina planiranih skladišta nalazi se u područjima koje vode republikanci, no dva najveća planirana su u gradovima s demokratskom vlašću: Stafford u Virginiji i Kansas City u Missouriju, što je već izazvalo zabrinutost lokalnih dužnosnika. Oni strahuju od preopterećenja infrastrukture, javne sigurnosti i socijalnih usluga.

Početkom prosinca, ICE je u pritvoru držao više od 68.000 ljudi, što je rekordan broj. Podaci agencije pokazuju da gotovo polovica njih, 48 posto, nema kaznenih osuda niti neriješenih optužbi. Kritičari tvrde da novi plan samo produbljuje sustav koji je već preopterećen i koji često krši temeljna ljudska prava u ime brzine i efikasnosti.