Obavijesti

News

Komentari 10
ŽELE UBRZATI PROCES

Trumpov novi plan za masovne deportacije: 'Kao Amazon, ali s ljudima'. Pljušte oštre kritike

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Trumpov novi plan za masovne deportacije: 'Kao Amazon, ali s ljudima'. Pljušte oštre kritike
Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS

Novouhićeni imigranti prvo bi proveli nekoliko tjedana u manjim centrima, nakon čega bi bili prebačeni u jedno od sedam velikih skladišta, svako s kapacitetom od pet do deset tisuća ljudi, gdje bi čekali deportaciju

Deportirati imigrante jednako je učinkovito kao što Amazon premješta pakete, zastrašujuća je filozofija Trumpove administracije, koja planira iz temelja promijeniti američki sustav za pritvaranje imigranata. U tu svrhu, traže se izvođači radova za preuređenje industrijskih skladišta u kojima bi istovremeno bilo smješteno više od osamdeset tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani 06:35
Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani | Video: 24sata/Reuters

Glavni cilj je drastično ubrzati deportacije stvaranjem novog, centraliziranog sustava koji podsjeća na logističke operacije globalnih korporacija, stoji u nacrtu natječaja u koji je uvid imao The Washington Post.

Logistički div za ljudska bića

Umjesto dosadašnje prakse prebacivanja pritvorenika diljem zemlje, Američka imigracijska i carinska služba (ICE) namjerava uspostaviti namjenski sustav za bržu obradu. Novouhićeni imigranti prvo bi proveli nekoliko tjedana u manjim centrima, nakon čega bi bili prebačeni u jedno od sedam velikih skladišta, svako s kapacitetom od pet do deset tisuća ljudi, gdje bi čekali deportaciju. Ta skladišta nalazila bi se u blizini ključnih logističkih čvorišta u Virginiji, Teksasu, Louisiani, Arizoni, Georgiji i Missouriju, a planira se i šesnaest manjih objekata.

ČEGA SE BOJITE? Kakav propust. Cenzurirane dokumente o Epsteinu možete lagano sami pogledati
Kakav propust. Cenzurirane dokumente o Epsteinu možete lagano sami pogledati

Ovaj plan predstavlja sljedeći korak u kampanji predsjednika Donalda Trumpa za pritvaranje i deportaciju milijuna imigranata. Njegova administracija, naoružana s 45 milijardi dolara, već je ove godine deportirala više od 579.000 ljudi. U natječaju se navodi kako će novi objekti "maksimizirati učinkovitost, minimizirati troškove i ubrzati proces uklanjanja".

Vršitelj dužnosti direktora ICE-a Todd M. Lyons na jednoj je konferenciji bio još izravniji. Prema pisanju američkih medija, rekao je kako je cilj administracije deportirati imigrante jednako učinkovito kao što Amazon premješta pakete. ​

U KRŠĆANSKOM DUHU Trump kao 'pravi vjernik': Sretan Božić svima uključujući i radikalno lijevom ološu
Trump kao 'pravi vjernik': Sretan Božić svima uključujući i radikalno lijevom ološu

- Kao Prime, ali s ljudskim bićima - navodno je izjavio Lyons, sažimajući filozofiju koja ljudska bića svodi na logistički problem.

Dehumanizacija u ime efikasnosti

Stručnjaci i aktivisti za ljudska prava upozoravaju da bi smještanje tisuća ljudi u skladišta stvorilo ozbiljne humanitarne i logističke probleme. Takvi objekti dizajnirani su za robu, a ne za ljude. Obično imaju slabu ventilaciju, nemaju preciznu kontrolu temperature te im često nedostaje pristup vodovodnim i sanitarnim sustavima potrebnim za tisuće stanovnika.

PEDOFILSKI SKANDAL Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu
Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

​- To je dehumanizirajuće. Tretirate ljude, da se tako izrazim, kao stoku - izjavila je Tania Wolf, zagovornica iz Nacionalnog imigracijskog projekta. ICE, s druge strane, tvrdi da planira značajno modificirati strukture kako bi uključile stambene jedinice, medicinske ambulante i prostore za rekreaciju.

Većina planiranih skladišta nalazi se u područjima koje vode republikanci, no dva najveća planirana su u gradovima s demokratskom vlašću: Stafford u Virginiji i Kansas City u Missouriju, što je već izazvalo zabrinutost lokalnih dužnosnika. Oni strahuju od preopterećenja infrastrukture, javne sigurnosti i socijalnih usluga.

PISAO MU U ZATVOR Epstein osuđenom pedofilu: 'I naš predsjednik voli mlade djevojke. Volio ih je 'zgrabiti''
Epstein osuđenom pedofilu: 'I naš predsjednik voli mlade djevojke. Volio ih je 'zgrabiti''

Početkom prosinca, ICE je u pritvoru držao više od 68.000 ljudi, što je rekordan broj. Podaci agencije pokazuju da gotovo polovica njih, 48 posto, nema kaznenih osuda niti neriješenih optužbi. Kritičari tvrde da novi plan samo produbljuje sustav koji je već preopterećen i koji često krši temeljna ljudska prava u ime brzine i efikasnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'
KRŠ I LOM

VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'

Čitatelji su nam kazali kako je cestra puna stakla i dijelova automobila. Nastala je i velika gužva u smjeru Dugog Sela
Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...
BOŽIĆ U PRUGASTOM

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Blagdani ne zaobilaze ni kaznionice ni zatvore. Neki su dobili više vremena s djecom, većina ih je izrađivala ukrase i ukrašavala jelke i prostor u kojem žive, a svi će na Badnjak dobiti za ručak ribu
FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina
BOŽIĆ U KATEDRALI

FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina

Polnoćka u Zagrebu ovog se Badnjaka opet slavila u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025