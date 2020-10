'Švedski model u Hrvatskoj ne može funkcionirati jer tu mladi žive s roditeljima do 35. godine'

<p>Prof. dr.<strong> Zlatko Trobonjača </strong>s Katedre za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci za <strong><a href="https://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/rijecki-strucnjak-svedski-model-ne-bi-funkcionirao-u-hrvatskoj-razlog-je-jednostavan/">Novi list</a></strong> komentirao je razvijanje cjepiva protiv korona virusa u Rusiji i Velikoj Britaniji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest pacijentice oboljele od korone</strong></p><p>– Razlika je što se rusko cjepivo temelji na ljudskom adenovirusu dok je kod britanskog cjepiva riječ o adenovirusu čimpanze. Problem kod ruskog cjepiva je u činjenici što virusni vektor može stvoriti imunost i protiv samog vektora što nije slučaj s britanskim cjepivom kod kojeg nas pak zabrinjava nuspojava kod pacijentice tijekom ispitivanja koja je razvila mijelitis - rekao je i dodao da, iako je brži dolazak cjepiva dobra vijest, još ne znamo hoće li vakcinacija zaustaviti pandemiju.</p><p>- Treba imati na umu da kod pronalaska cjepiva treba proizvesti milijarde doza cjepiva i distribuirati ga, a taj proces traje godinama. Potom se postavlja pitanje koliko će dugo trajati imunost koju smo stekli cijepljenjem. Ako imunost na virus bude kratka, to znači da ćemo se morati revakcinirati, a to nam onda otvara pitanje nuspojava daljnjih cijepljenja - objašnjava Trobonjača.</p><p>Dotaknuo se i tzv. 'švedskog modela'.</p><p>- Švedski model možda može funkcionirati u zemljama poput Švedske, ali ne i u zemljama kao što je Hrvatska. U Švedskoj se mladi osamostaljuju u dobi od 18 do 20 godina kada odlaze iz roditeljskih domova dok kod nas ta dob u prosjeku iznosi oko 35 godina te mnogi mladi žive u višegeneracijskim kućanstvima pa je na ovaj način nemoguće zaštiti starije osobe - rekao je Trobonjača za <strong><a href="https://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/rijecki-strucnjak-svedski-model-ne-bi-funkcionirao-u-hrvatskoj-razlog-je-jednostavan/">Novi list.</a></strong></p><p><strong>Sve o situaciji s koronavirusom pratite <a href="https://www.24sata.hr/news/korona-721371">OVDJE.</a></strong></p><p> </p>