Svi bespravni graditelji će ići u zatvor? 'To neće biti prekršaj, stavljamo ih u Kazneni zakon'

Bespravna gradnja u Hrvatskoj i dalje cvjeta zbog manjka građevinskih inspektora, ali i zakonske regulative. Nekome se i isplati imati bespravni objekt i plaćati kazne jer, dok sva procedura traje, može na njemu zarađivati. Osim toga, samo bespravna gradnja u zaštićenim područjima prirode bila je kazneno djelo, za koje je propisana kazna od šest mjeseci do dvije godine zatvora. Sva ostala svodila se na prekršaje i novčane kazne. Pa se na kraju često događalo da netko počne graditi ili već završi objekt, koristi ga i tek onda traži dozvolu jer je on u građevinskom području. S dvije izmjene zakona tome bi koliko-toliko trebalo stati na kraj.

U javnom savjetovanju je izmjena Zakona o gradnji koja pojednostavnjuje, digitalizira i ubrzava izdavanje građevinskih dozvola, ali paralelno propisuje da prije izdavanja dozvole službenici moraju izaći na teren. U slučaju da je netko počeo graditi prije nego što je dobio dozvolu, kazne su od 4000 eura za manje objekte, 15.000 eura za višestambene, a za druge objekte jedan posto vrijednosti radova. To bi trebalo biti usvojeno do kraja godine.

No mnogo jača poruka bespravnim graditeljima stići će sljedeće godine. Iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva, ali i iz Ministarstva pravosuđa, potvrdili su nam da će svaka bespravna gradnja biti kazneno djelo.

- To je već usuglašeno u sklopu preuzimanja europske direktive o zaštiti okoliša koja će biti implementirana u Kazneni zakon sljedeće godine. Još ne bih o propisanim kaznama, ali važno je da baš svi bespravni graditelji budu u Kaznenom zakonu i dobiju optužnicu - kaže naš sugovornik.

Za pretpostaviti je da će radi prevencije biti predložene kazne zatvora jer novčane kazne dosad nisu omele divlju gradnju.

Ali direktiva je izuzetno stroga. Predviđa i osnivanje posebnih odjela koji bi se bavili kaznenim djelima protiv okoliša. Bespravni graditelji se ne bi mogli kandidirati niti na jednu javnu funkciju niti biti imenovani. Ne bi mogli sudjelovati oni i njihove tvrtke na natječajima i tako imati pristup javnom novcu.

Da je ona na snazi, bivši šef HEP-a ne bi mogao biti savjetnik, a niti bi sadašnji šef Hrvatskih cesta bio u fotelji. Vlasnik Medikola ne bi mogao imati izdašne ugovore s HZZO-om. Ali bespravni graditelji neće biti jedini na udaru, rigorozno bi se kažnjavali svi onečišćivači zraka, tla, vode, mučitelji životinja ili šverceri zaštićenih vrsta. 