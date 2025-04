Svi detalji kupnje zemljišta Mile Kekina za vilu. Ključan je jedan datum, cijena i predugovor...

Današnja uhićenja u kojima je pao i Mile Kekin su, čini se krak malverzacija koja je radila bivša pročelnica Buja Jelena Perossa o kojoj su lokalni portali pisali zbog niza sumnjivih prenamjena kojima je pogodovala i suprugu. Ona je priredila i natječaj za zemljište koje je kupio Mile Kekin po povoljnoj cijeni, a bilo je ključno da Kekinovi mogu sagraditi vilu u Momjanu koju su nazvali "Volare e Cantare"(letjeti i pjevati).

Vila s bazenom je bila u središtu pozornosti u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore na kojima je Ivana Kekin bila predsjednička kandidatkinja. Vilu je bračni par procijenio danas na 400.000 eura, a iznajmljuju je dijelom ljeta.

Što bi moglo biti sporno? Tijekom 2018. godine, Mile Kekin je kupio 358 četvornih metara zemljišta od Grada Buja za cijenu od tadašnjih 25.000 kuna ili za nešto više od devet eura po kvadratu. Čini se jako malo, ali po istoj cijeni je prodavano na javnom natječaju i susjedno zemljište i nije prodano. Kvaka je u tome da to gradsko zemljište nije imalo pristup nego preko zemlje i stare kuće koju je Mile Kekin ranije kupio, tj. točnije, imao je predugovor o kupnji. Na njega ćemo se vratiti malo kasnije jer bi ono moglo biti eventualni ključ za pogodovanje.

Gradsko zemljište je procijenio vještak i ukupno je početna cijena bila 24.000 kuna. Mile Kekin je jedini ponudio 25.000 kuna i zato ga je kupio.

-Grad Buje prodao im je dvije čestice 2018. godine, s tim da smo u jednoj imali udio od 20 posto vlasništva, a u drugoj 40 posto. Dakle, nismo bili stopostotni vlasnici. Kada su došli s namjerom da otkupe te dijelove, a riječ je o zemljištu, a ne o građevini, ovlastili smo vještaka za procjenu i po toj cijeni izložili čestice na javnom natječaju.

Oni su ponudili nešto više od početne cijene i po toj smo cijeni u konačnici te čestice i prodali – rekao je zimus gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin.

I činilo se da je sve čisto što se toga tiče, osim ako sada tužitelji nisu otkrili nove detalje. Osim toga, sporno bi moglo biti i nešto drugo. Je li Mile Kekin znao da će baš njemu biti prodano to zemljište? Bez njega ne bi mogao niti napraviti vilu u koju su uložili 190.000 eura od kredita. Ovo je kronologija ključnih detalja za slučaj, a 24sata su objavila i ranije ugovore.

Prije kupnje gradskog zemljišta, Mile Kekin je od privatne osobe kupio ruševnu kuću i štalicu po cijeni od 110.000 kuna (manje od 15.000 eura) koja ima izlaz na cestu i komunalne priključke.

U kasno proljeće 2018. Mile Kekin dogovara kupnju te stare kuće koja ima tlocrtnu površinu 43 kvadrata, ali ima i kat, a pored nje je mala štala i dvorište, sveukupno u katastru - 77 kvadrata. Za to je navedena cijena 110.000 kuna. Iza te nekretnine se prostire i dio gradskog zemljišta koje je i prethodna vlasnica koristila. I prvi susjedi koriste dijelove gradske zemlje za vrt ispod svoje kuće.

Kako bi realizirali svoju investiciju, Kekinima nije dovoljna samo nekretnina koju su dogovorili, nego odlaze u Grad interesirati se mogu li kupiti i dio gradskog zemljišta. U tom trenutku oni nemaju potpisani kupoprodajni ugovor za staru kuću i formalno nisu vlasnici te nekretnine, nego imaju samo predugovor. Predugovor će se realizirati samo ako uspiju otkupiti i zemlju od Grada.

Kekini plaćaju i geodetski elaborat po kojem se dio zemljišta u suvlasništvu Buja izdvaja kako bi formirali jedinstveno zemljište.

Kako nam je tada objasnila jedna odvjetnica koja je radila na niz sličnih slučajeva po Hrvatskoj, ako su vlasnički odnosu nesređeni, uobičajeno je da investitori iskažu interes za kupnju, te da lokalna uprava ili država angažira vještaka, procjeni zemlju i nakon toga je proda na javnom natječaju. Iako se na taj natječaj u realnosti ne javlja nitko drugi osim investitora, on po zakonu mora biti raspisan.

U slučaju Kekinovih, vještak kojeg je angažirao Grad Buje je procijenio zemljište na 9,1 eura po kvadratu zbog toga jer zemljište nema samostalni prilaz, infrastrukturu i nalazi se na kosini. Ta procjena se odnosi na puno veću parcelu od one koju su na kraju kupili Kekini. Geodetskim elaboratom je ta veća parcela podijeljena na dva dijela, pa su i prvi susjedi Kekinovih na istom javnom natječaju po istoj cijeni po kvadratu mogli kupiti zemljište koje je ispod njihove kuće. Oni to nisu učinili, pa je zemljište i dalje gradsko.

Odluku o prodaji ta dva zemljišta, ali i još sedam ostalih, gradonačelnik Vižintini donosi 27. lipnja 2018. godine, a zainteresirani su se mogli prijaviti od 29. lipnja do 9. srpnja, što opovrgava tumačenja da je natječaj trajao tek dva dana. Što se tiče zemljišta ispod stare kuće za koju predugovor ima Mile Kekin, ono je formirano od dijelova dvije danas bivše čestice i ukupne je površine 358 četvornih metara.

Kako smo rekli, početna cijena za gradsko zemljište je nešto više od 24.000 tadašnjih kuna. Pravo prvokupa u tom trenutku imaju susjedi, navodi se u natječaju. Podsjetimo, Kekini nisu ti susjedi jer formalno nisu vlasnici parcele iznad gradskog zemljišta nego tek imaju predugovor. Ali kako je gospođi od koje su kupovali bilo u cilju da proda svoju kuću, ona se nije javila na natječaj. I Mile Kekin kupuje gradsku zemlju s ponuđenom cijenom od 25.000 kuna, a na to mora platiti još tisuću kuna troškova procjenitelja.

I sad slijedi ključni datum. Kupoprodajni ugovor s Gradom Bujem, ali i i privatnom vlasnicom je sklopljen isti dan, 31. srpnja 2018. godine! Da Buje nije prodalo zemljište, ne bi bio realiziran niti predugovor za kupnju stare kuće i zemljišta od privatne osobe.

Tako za ukupno 136.000 kuna Kekinovi dolaze do parcele koja će nakon izmjena i sjedinjavanja imati konačnih 412 četvornih metara. Po ondašnjem tečaju eura, ispada da su prosječno svaki kvadrat zemlje platili prosječno oko 45 eura kada se gleda i skuplje zemljište sa starom kućom i zemljište od Grada. Mile Kekin je tu jesen 2018. godine nastupao s Hladnim pivom na gradskoj manifestaciji u Buju, ali su za to kao bend bili dodatno plaćeni, pa su nam iz Možemo! opovrgavali da to ima bilo kakvu poveznicu s kupnjom zemlje.

Nakon elaborata i izmjera, objedinjavanje zemljišta je provedeno tek krajem 2019. godine i tada je u zemljišne knjige upisano da se na njemu nalazi kuća od 43 kvadrata i 369 kvadrata dvorišta, ukupno 412 kvadrata. Kada se zbroji ono što su kupili od grada i privatne vlasnice, vidi se da je nakon izmjera, konačna površina parcele 20-ak kvadrata manja.

U prosincu 2019. godine Ivana Kekin diže kredit u protuvrijednosti 190.000 eura za gradnju vile, a založno pravo banke nije upisano na nekretnini u Istri, nego na stanu u Zagrebu. Kao liječnica i članica Hrvatske liječničke komore je dobila i nižu kamatnu stopu jer komora to osigurava za sve svoje članove. Kamata joj je zato tek 2,15 posto godišnje. Rata joj je 881 eura mjesečno. S tim novcem su izgradili vilu.

Početkom 2023. godine, vila je dovršena, u zemljišnim knjigama je upisano da ima uporabnu dozvolu, a to znači da se upisuje i pravo, sadašnje stanje. Točnije, na zemljištu od 412 kvadrata je kuća na kat na površini 122 četvorna metra, bazen 35 kvadrata i dvorište od 255 kvadrata. Još prije samog dovršetka vile, supružnici Mile i Ivana su sredinom 2022. godine potpisali ugovor po kojem su uredili svoje odnose tako da su u konačnici oboje vlasnik po pola vile s bazenom.