Obavijesti

News

Komentari 2
STANJE NA CESTAMA

SVI IDU NA MORE Stvorile se velike gužve. Evo gdje se čeka

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
SVI IDU NA MORE Stvorile se velike gužve. Evo gdje se čeka
3
Foto: HAK

Na A1 prepreka i vožnja jednom trakom, A3 puzi prema istoku, a na A7 kod Učke već se stvara kilometarska kolona

Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem. Autocesta A1: Između čvora Vučevica i odmorišta Radošić (smjer Zagreb) na cesti se nalazi prepreka. Promet se u tom dijelu odvija samo jednom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h. Uz to, gužva je i na potezu od Zagreba prema Bosiljevu u oba smjera, javlja HAK.

Foto: HAK

Zagrebačka obilaznica (A3): Na komadu od čvora Zagreb zapad prema čvoru Zagreb istok (u smjeru Lipovca) vozi se "mravljim korakom" uz povremene zastoje.

Foto: HAK

Riječka obilaznica (A7): Ako idete prema Istri ili Opatiji, na izlaznom kraku čvora Učka stvorila se kolona duga oko jedan kilometar.

Na dionicama gdje traju radovi računajte na klasična uska grla, zastoje i vožnju u koloni. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'
GRADONAČELNIK NA DAN

Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'

Novogradiški gradonačelnik jučer je preuzeo funkciju
EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa
TAJNI DOKUMENTI

EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je prema crnim listama dobio dvostruko više od direktora olimpijskog programa Damira Šegote. Jedan od njih je taj redovni crni prihod zvao "Mehrwertsteuer".
EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'
DVOJE OZLIJEĐENIH U ZAGREBU

EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'

Oni su zaposlenici, rekli su mi da su osjetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Dijelovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini - kaže nam čitateljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026