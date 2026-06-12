Na A1 prepreka i vožnja jednom trakom, A3 puzi prema istoku, a na A7 kod Učke već se stvara kilometarska kolona
STANJE NA CESTAMA
SVI IDU NA MORE Stvorile se velike gužve. Evo gdje se čeka
Čitanje članka: < 1 min
Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem. Autocesta A1: Između čvora Vučevica i odmorišta Radošić (smjer Zagreb) na cesti se nalazi prepreka. Promet se u tom dijelu odvija samo jednom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h. Uz to, gužva je i na potezu od Zagreba prema Bosiljevu u oba smjera, javlja HAK.
Zagrebačka obilaznica (A3): Na komadu od čvora Zagreb zapad prema čvoru Zagreb istok (u smjeru Lipovca) vozi se "mravljim korakom" uz povremene zastoje.
Riječka obilaznica (A7): Ako idete prema Istri ili Opatiji, na izlaznom kraku čvora Učka stvorila se kolona duga oko jedan kilometar.
Na dionicama gdje traju radovi računajte na klasična uska grla, zastoje i vožnju u koloni.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+