SVI IDU NA MORE Stvorile se velike gužve. Evo gdje se čeka

Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem. Autocesta A1: Između čvora Vučevica i odmorišta Radošić (smjer Zagreb) na cesti se nalazi prepreka. Promet se u tom dijelu odvija samo jednom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h. Uz to, gužva je i na potezu od Zagreba prema Bosiljevu u oba smjera, javlja HAK.

Foto: HAK

Zagrebačka obilaznica (A3): Na komadu od čvora Zagreb zapad prema čvoru Zagreb istok (u smjeru Lipovca) vozi se "mravljim korakom" uz povremene zastoje.

Foto: HAK

Riječka obilaznica (A7): Ako idete prema Istri ili Opatiji, na izlaznom kraku čvora Učka stvorila se kolona duga oko jedan kilometar.

Na dionicama gdje traju radovi računajte na klasična uska grla, zastoje i vožnju u koloni.