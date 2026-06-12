Zlostavljače i ubojice moguće je spriječiti, sustav ima kapacitete za to, pitanje je samo koliko smo kao društvo za to zreli
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Svi moramo reagirati na obiteljsko nasilje, inače ga podržavamo
Čitanje članka: 1 min
Zaljubila se preko ušiju. Bio je duhovit i zgodan, pametan, pažljiv. Držao ju je kao kap vode na dlanu, a onda ju je u taj dlan stisnuo. Volio ju je toliko da joj je počeo braniti prijateljice, prijatelje pogotovo, nije više želio ni da odlazi na posao jer je i ondje vrebala opasnost, sigurno će ga prevariti. Za njega ona nije osoba nego labilno stvorenje koje nema mozak i razum i koje će svaki koji naiđe zavesti. Najbolje ju je držati unutar četiri zida, baš kako žive prave kraljice, ni one ne hodaju same uokolo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku