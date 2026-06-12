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KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Svi moramo reagirati na obiteljsko nasilje, inače ga podržavamo

Piše Bojana Mrvoš,
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Svi moramo reagirati na obiteljsko nasilje, inače ga podržavamo
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zlostavljače i ubojice moguće je spriječiti, sustav ima kapacitete za to, pitanje je samo koliko smo kao društvo za to zreli

Zaljubila se preko ušiju. Bio je duhovit i zgodan, pametan, pažljiv. Držao ju je kao kap vode na dlanu, a onda ju je u taj dlan stisnuo. Volio ju je toliko da joj je počeo braniti prijateljice, prijatelje pogotovo, nije više želio ni da odlazi na posao jer je i ondje vrebala opasnost, sigurno će ga prevariti. Za njega ona nije osoba nego labilno stvorenje koje nema mozak i razum i koje će svaki koji naiđe zavesti. Najbolje ju je držati unutar četiri zida, baš kako žive prave kraljice, ni one ne hodaju same uokolo.

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