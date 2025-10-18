Obavijesti

News

Komentari 4
U BOJAMA RUSIJE

Svi pričaju o kravati koju je Pete Hegseth odjenuo za Zelenskog

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Svi pričaju o kravati koju je Pete Hegseth odjenuo za Zelenskog
4
Foto: Jonathan Ernst

Iako američka zastava također sadrži iste boje, redoslijed i dizajn Hegsethove kravate bili su neuobičajeni te su se isticali među suzdržanim odjevnim kombinacijama ostalih članova delegacije

Na sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući pažnju javnosti privukao je neobičan modni detalj. Američki ministar obrane Pete Hegseth pojavio se s kravatom u bojama ruske trobojnice, bijeloj, plavoj i crvenoj, poredanim upravo onako kako su raspoređene na zastavi Ruske Federacije.

Prema snimkama koje su emitirale američke televizijske mreže, Hegseth je sjedio s lijeve strane predsjednika Trumpa, dok je između njih bio državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost Marco Rubio. S desne strane američkog čelnika nalazili su se potpredsjednik JD Vance i ministar financija Scott Bessent.

TRUMP ZOVE NA SPORAZUM Zelenski otvoren za bilo koju vrstu razgovora o miru: 'Rusija se istinski boji Tomahawka'
Zelenski otvoren za bilo koju vrstu razgovora o miru: 'Rusija se istinski boji Tomahawka'
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: Jonathan Ernst

Iako američka zastava također sadrži iste boje, redoslijed i dizajn Hegsethove kravate bili su neuobičajeni te su se isticali među suzdržanim odjevnim kombinacijama ostalih članova delegacije, primijetili su s ruskog Tassa.

Trump i njegovi suradnici odabrali su jednostavne, jednobojne kravate, dok je Hegsethova modna odluka privukla brojne poglede i komentare.

Fotografije i videozapisi sa sastanka ubrzo su se proširili društvenim mrežama, a neki komentatori su nagađali da bi izbor kravate mogao biti suptilna poruka ili provokacija upućena ukrajinskoj strani.

Drugi, pak, smatraju da je riječ tek o slučajnom modnom izboru bez političkog značenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025