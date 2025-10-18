Svi pričaju o kravati koju je Pete Hegseth odjenuo za Zelenskog

Na sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući pažnju javnosti privukao je neobičan modni detalj. Američki ministar obrane Pete Hegseth pojavio se s kravatom u bojama ruske trobojnice, bijeloj, plavoj i crvenoj, poredanim upravo onako kako su raspoređene na zastavi Ruske Federacije.

Prema snimkama koje su emitirale američke televizijske mreže, Hegseth je sjedio s lijeve strane predsjednika Trumpa, dok je između njih bio državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost Marco Rubio. S desne strane američkog čelnika nalazili su se potpredsjednik JD Vance i ministar financija Scott Bessent.

Foto: Jonathan Ernst

Iako američka zastava također sadrži iste boje, redoslijed i dizajn Hegsethove kravate bili su neuobičajeni te su se isticali među suzdržanim odjevnim kombinacijama ostalih članova delegacije, primijetili su s ruskog Tassa.

Trump i njegovi suradnici odabrali su jednostavne, jednobojne kravate, dok je Hegsethova modna odluka privukla brojne poglede i komentare.

Fotografije i videozapisi sa sastanka ubrzo su se proširili društvenim mrežama, a neki komentatori su nagađali da bi izbor kravate mogao biti suptilna poruka ili provokacija upućena ukrajinskoj strani.

Drugi, pak, smatraju da je riječ tek o slučajnom modnom izboru bez političkog značenja.