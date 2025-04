'Svi se bave time koliko je Mile Kekin zaradio. Nitko se ne pita koliko je on dao zauzvrat'

Ne bih rekao da je oštra poruka ili da je osobno poslana. Ja sam više puta ponovio, kao i ministrica Nina Obuljen Koržinek, ponovio da gospodin Mile Kekin ima svako pravo da mu država uplaćuje mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zakon je trenutačno takav da to omogućuje, kao i pravilnik, rekao je Krešimir Partl, državni tajnik u Ministarstvu kulture u emisiji Otvoreno.

Isplate doprinosa umjetnicima koje uključuju mirovinsko i zdravstveno osigurane, goruće su pitanje ovih dana. Jedan od onih koji uživa u tome je i Mile Kekin.

Partl smatra da nije dobro kada se ova priča prelama preko umjetnika koji su u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

- Tu imamo 1388 umjetnika. Vjerujem da malen broj njih prelazi ovaj cenzus koji postoji kada se prvi put primate u zajednicu. Mislim da nije dobro, zbog pet, šest posto od ukupnog broja, početi licitirati s imenima i govoriti tko zarađuje više, a tko manje - kazao je.

- Treba li Mile Kekin to primati, njegova je odluka, ali ne možete propagirati jedno, a raditi drugo - dodao je.

Hrvoje Kovačević, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, kazao je kako mu podaci o godišnjoj zaradi Mile Kekina nisu sporni.

- Meni u cijeloj priči s gospodinom to nije sporno. Izdvajanje po samostalnom umjetniku je 9450 eura godišnje. On je zaradio 130 tisuća bruto, koliko je on poreza platio? Platio je tri puta više državi, nego što je od nje dobio. Gospodin Kekin je državi dao puno više nego što je dobio, ne samo kroz porez, nego i kroz promociju države i unošenju svojih autorskih djela u kulturni korpus države - rekao je.

- Svi su se počeli baviti time koliko je gospodin Kekin zaradio ne baveći se s time koliko je dao zauzvrat. On je taj novac zaradio stvarajući dodanu vrijednost - dodao je.

Svoj obol temi dao je i Nika Bratoš, predsjednik Glavnog odbora HGU-a. Otkrio je i što mu je bilo najzanimljivije u svemu.

- Taj trenutak kada maliciozni novinar, na portalu na kojem je samo klik važan, pokrene temu koja ustvari nije tema, a ovdje nema ništa sporno - poručio je.

- Iz imovinske kartice je vidljivo koliko je Mile Kekin zaradio. Sve je transparentno. To što je on zaradio, nije nešto što je ostalo njemu. To je bruto, samostalni umjetnici imaju rashode. Iza toga su troškovi prijevoza, kombija, razglasa i ljudi koji rade s njim - kazao je.