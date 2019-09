Svi slušaju kad ona govori: Ova tinejdžerica nikoga ne štedi....

U rujnu prošle godine Greta Thunberg iz Švedske odlučila je prosvjedovati ispred švedskog parlamenta kako bi natjerala političare da poduzmu mjere protiv klimatskih promjena. Tjednima je u tišini sjedila na popločanom betonu ispred parlamenta u centru Stockholma, dijeleći letke na kojima piše: "Radim ovo jer vi odrasli uništavate moju budućnost".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo radim jer nitko drugi ništa ne poduzima. Želim da političari postave pitanje klime kao prioritet, da se usredotoče na klimu i pristupe joj kao kritičnom pitanju. Što propuštam? Što ću novo naučiti u školi? Činjenice više nisu važne. Političari ne slušaju znanstvenike, zašto da ja onda učim - kazala je tada.

Foto: Instagram

Njezini roditelji, koji se također bore za očuvanje okoliša, kazali su da su zajedno s Gretom pročitali su mnogo knjiga o tome. Njezin otac je tada tvrdio

- Za vrijeme svog štrajka, Greta je napisala puno zadaća i pročitala tri knjige.

Tri mjeseca kasnije njezin govor na klimatskoj konferenciji UN-a COP24 u Poljskoj ostao je zabilježen kao jedan od najjačih govora o klimi uopće.

Foto: Sadak SouiciLe Pictorium

-Nismo došli ovdje moliti svjetske vođe da počnu brinuti. Ignorirali ste nas u prošlosti i ignorirat ćete nas opet. Više nemamo izlika i imamo sve manje vremena. Došli smo ovdje obavijestiti vas da prava promjena dolazi, sviđalo se to vama ili ne. Prava moć pripada ljudima - kazala je tada.

Prosvjedima se pridružili milijuni mladih

U veljači 2019. Greta je izvukla na ulice tisuće mladih širom svijeta. Organizirala je 'štrajk za klimu'.

Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Uskoro je uporna tinejdžerica diljem svijeta postala model za odlučnost i inspiracija za pozitivne promjene. Uprla je prstom u vodeće političare i korporativne menadžere, a njezin natpis Skolstrejk för Klimatet (Školski štrajk za klimu) preveden je na desetke jezika. Pridružili su joj se milijuni mladih diljem svijeta.

Krenuli su njezinim stopama, mladi su organizirali prosvjede u više od 40 zemalja.

Foto: Steffen Seibert/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Želim da se uspaničarite. Želim da djelujete kao da vaša kuća gori. Brojni političari su mi rekli da paničarenje ne donosi ništa dobro. Slažem se, ali kada vaša kuća gori i želite spriječiti urušavanje, onda je bolje malo paničariti - rekla je.

Ove godine u ožujku štrajkali su i hrvatski učenici u svim većim gradovima.

Greta otvoreno govori i o svojim dijagnozama

Norveški parlamentarci su je nominirali za Nobelovu nagradu za mir. Inače, Greta nikad nije bila poput druge djece. Njezina majka je Malena Ernman, jedna je od najslavnijih švedskih opernih pjevačica, a otac Svante Thunberg, glumac. Prije četiri godine Greti je dijagnosticiran Aspergerov sindrom, oblik autizma i izuzetna socijalna povučenost. Također, pati i od selektivnog mucanja. No, ona otvoreno govori i o svojim medicinskim dijagnozama. No njih sve itekako pod kontrolom kad govori o okolišu.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Greta je o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju prvi put čula u školi sa samo 7 godina. Učinilo joj se čudnim da ljudi svojim djelovanjem tako snažno utječu na svijet u kojem žive, pa je sve više čitala i učila o toj temi. Za štrajkove su je inspirirali učenici u Parklandu u Americi koji su prosvjedovali ne odlaženjem uz školu zbog pucanja u školama. Ona je to isto odlučila učiniti za klimu.

Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ponekad previše razmišljam. Neki ljudi jednostavno puštaju stvari od sebe, ali ja ne mogu, pogotovo ako me nešto brine ili rastužuje. Sjećam se kad sam bila mlađa, u školi su nam profesori pokazivali dokumentarce o plastici u oceanu, gladne polarne medvjede. Plakala sam. Moje je prijatelji iz razreda isto to potreslo, ali su nakon toga prestali o tome razmišljati i bavili su se nečim drugim. Ja to nisam mogla, jer kao da su mi te slike 'zaglavile' u glavi - priča Greta koja kaže da ima izvanredne moći uvjeravanja. Njena majka je čak odustala od letenja avionima zbog pretjeranog zagađenja, što je utjecalo na njenu karijeru, a otac je postao vegetarijanac.

Foto: Sarah Silbiger/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Greta sama kaže kako nije dobra u komunikaciji s ljudima, no zadovoljstvo joj je govoriti pred velikom masom ljudi. Kaže kako tada nema tremu i nije nervozna. Naglašava da je potrebna promjena i potrošačkih navika, a ne samo jadikovanje o promjenama. Ona je veganka, a u inozemstvo putuje samo vlakom.

U lipnju ove godine odlučila je odmoriti se od škole na godinu dana kako bi provela svoju međunarodnu kampanju. No ne brine se o nastavku školskog obrazovanja, već planira upisati višu školu nešto kasnije, to jest za godinu dana.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Kako se usuđujete? Ukrali ste mi snove!'

Vrijeme je presudno, smatra Greta

- To se mora dogoditi sada. 2020. je godina u kojoj moramo preokrenuti emisije štetnih plinova oštro nadolje ako želimo održati globalno zagrijavanje između 1,5 do 2 stupnja Celzijeva - istaknula je.

U ponedjeljak je ova tinejdžerska klimatska aktivistica otvorila UN-ov summit o klimi osudom svjetskih vođa da su propustili poduzeti snažne mjere u borbi protiv klimatskih promjena, bijesno im se obrativši riječima: "Kako se usuđujete!"

- To je sve krivo. Ne bih ni trebala biti ovdje, već u školi na drugoj strani oceana, no svi vi dolazite nama mladima i u nama tražite nadu. Kako se usuđujete? Ukrali ste mi snove i moje djetinjstvo ispraznim riječima - kazala je Thunberg, vidljivo emotivna i potresena.

Trump je ignorirao

Na hodniku UN-a u New Yorku susrela je i Donalda Trumpa koji ju je ignorirao. Samo je prošao pokraj nje.

Foto: ANDREW HOFSTETTER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Video na kojem se vidi kako je američki predsjednik hladno ignorirao aktivisticu brzo je postao viralan.

Nije joj ostao dužan ni na Twitteru. Podijelio je dio Gretinog govora uz ironičan komentar.

- Djeluje kao vrlo sretna mlada djevojka koja se veseli svijetloj i divnoj budućnosti. To je tako lijepo vidjeti! - napisao je Trump.