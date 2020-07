'Svi štićenici su dobro': U Domu za starije u Umagu 11 oboljelih

<p>Korona virus ušao je u umaški Dom za starije i nemoćne "Atilio Gamboc" gdje je potvrđeno 11 pozitivnih briseva, od čega su šest štićenika i pet radnika tog doma. U umaškom domu djelatnica je kazala kako je stanje pod kontrolom.</p><p>- Svi štićenici su dobro i bez simptoma, te je stanje pod kontrolom - kazala je djelatnica. Potvrdio je to i prvi čovjek Stožera civilne zaštite Istarske županije, <strong>Dino Kozlevac </strong>koji je kazao kako je virus u domu sasvim slučajno otkriven.</p><p>- Jedna štićenica je zatražila pomoć liječnika zbog sasvim drugih tegoba te joj je uzet bris kada je utvrđeno da je pozitivna na koronavirus. Nije imala tegobe a kada je nalaz došao pozitivan, testirani su svi djelatnici i štićenici te je na kraju 11 pozitivnih na koronavirus iz doma. Stanje je pod kontrolom, a tek jučer se kod nekih štićenika javila lagana temperatura i to je za sada sve. Inače smo primijetili da su sumptomi općenito blažeg karaktera. Svi iz umaškog doma se osjećaju dobro i zbrinuti su u bolnici. Napominjem da je istarski stožer prije svih zabranio posjete domovima za starije, a ovo stanje je zadovoljavajuće obzirom da u Istri imamo trenutno više od 150.000 turista koji su na odmoru. Niti jedan turist za sada nije donio koronavirus. Moramo se naučiti živjeti s virusom a spremni smo i u buduće za bilo kakav scenarij - rekao je Kozlevac. </p><p>Umaški gradonačelnik <strong>Vili Bassanese</strong> novinarima je kazao kako u domu inače boravi 100 štićenika i radi 60 djelatnika. Dodao je da se još neki nalazi čekaju te da još od veljače nema posjeta domu kao niti kontakata. Djelatnici su trenutno u samoizolaciji u domu gdje imaju sve potrebno.</p><p>U samoizolaciji su od petka te nitko ne izlazi vani. Virus se vjerojatno donio djelatnik. Raspon godina oboljelih osoba je od od 65 do 90 godina starosti. Proteklih 24 sata uzeto je u Istri 211 uzoraka briseva te je potvrđeno 16 pozitivnih na koronavirus. Osim 11 slučajeva iz umaškog doma za starije, kod tri osobe radi se o kontaktu s već pozitivnom osobom. Dvije su osobe pregledane u Hitnoj službi pulske bolnice radi osnovne bolesti te je protokolarnom obradom potvrđen pozitivan bris na Covid -19. U bolnici je hospitalizirano 30 osoba. </p>