Svi su šutjeli, ona se borila! Ruža: 'Izborila sam se da država zbog mene promijeni zakon...'

Kada je s početkom 2024. godine na snagu stupila provedba vladinog projekta besplatnog prijevoza umirovljenika vlakovima Hrvatskih željeznica, umirovljenici i osobe starije od 65 godina izgubili su pravo naknade za troškove odlaska liječniku u drugi grad. Ta je okolnost bacila u očaj velik broj starijih osoba, mahom teških bolesnika i onkoloških pacijenata, koji redovno moraju k liječnicima u mjesta izvan svog stanovanja, a putovanje željeznicom im nije ni praktično ni jednostavno. Čak štoviše, umirovljenica Ruža Ferger, iz malog mjesta Paučje u okolici Đakova, izračunala je da do 45 kilometara udaljenog lječilišta u Bizovcu, treba promijeniti četiri prometna sredstva, a na destinaciju će doći tek za oko četiri sata.

Njoj, kao 70-godišnjoj osobi koja je preživjela srčani udar, ima dva ugrađena stenta, mehanički zalistak i defibrilator, to nije opcija. Upravo stoga, mjesecima je bila uporna u borbi s nadležnim institucijama da se vrati pravo umirovljenim bolesnicima na naknadu troškova za putovanje na liječenje. I u tome je i uspjela.

"Prvi puta sam ostala razočarana sustavom kada sam doživjela srčani udar, prije četiri godine. Iako smo pozvali Hitnu pomoć u dva navrata, oni nisu htjeli izaći na teren jer nisu smatrali da se radi o srčanom udaru, premda su simptomi bili kao po medicinskom udžbeniku. Na kraju me je teško bolesni suprug odvezao u bolnicu u Našice, završila sam u Osijeku gdje su me jedva spasili. Srce mi je bilo posve uništeno i zbog toga sam i dobila dva stenta, zalistak i defibrilator, imam i kardiomiopatiju. Slijedom toga, često moram na liječenje. Mjesečno u dvije, tri ili četiri dnevne bolnice. S putovanjem željeznicom, to je naprosto neizvedivo" kaže Ruža Ferger koja se zbog toga odlučila ući u borbu s tom nepravednom odlukom.

O tome koliko je ta odluka problematična pisala je apsolutno svima iz vlasti koje je smatrala odgovornima i onima tko bi mogao utjecati da se to promjeni.

Oglušili se na apel

Nepotrebno je za reći da je većina tih subjekata ostala gluha na njen apel.

"Iz Ureda predsjednika su mi odgovorili da nisu nadležni za taj problem, ali oni su mi bar odgovorili. Nevjerojatno je da ni Sindikat umirovljenika Hrvatske nije odgovorio ništa iako bi po vokaciji trebali urgirati. Jedino se angažirala pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter koja je odradila dosta posla" kaže Ferger.

Sasvim konkretno, da bi Ruža došla do Bizovca mora prvo prijeći 6,6 kilometra do prvog javnog prijevoza kojega ima. Njime se dovesti u 32 kilometra udaljeno Đakovo jer to joj je prva željeznička postaja. Obzirom da teško hoda, u visoki vlak se teško može samostalno popeti. Potom mora doputovati do Osijeka, tu presjesti na vlak za Bizovac, kojega dakako mora čekati, a kada dođe u Bizovac, do lječilišta mora pješačiti kilometar i pol i to cestom.

Što kaže pravilnik?

U pravilniku HZZO-a, a koja služba također nije bila preoduševljena kada je dobila mailove umirovljene i bolesne Ruže u kojima ih traži da se to promjeni, stoji da "ako na najkraćoj relaciji prometuje javni prijevoznik, a osigurana osoba je oslobođena troškova tog prijevoznika, tada osigurana osoba ne može ostvariti pravo na njihovu nadoknadu". Što zapravo znači da se zanemarilo činjenicu da vlakovi zbog voznih redova, ali i udaljenosti od lječilišta i bolnica, nisu odgovarajući način putovanja za pacijente.

"Moj suprug je onkološki bolesnik i oboma nam je putovanje vlakom neprihvatljivo iz više razloga. Ja sam imunokompromitirana, teško se krećem, a ni on nije u boljem stanju. Koliko takvih primjera ima među hrvatskim umirovljenicima, bezbroj! Može se slobodno reći da je to diskriminacija umirovljenika, čak bih rekla i tiha eutanazija starijih građana od kojih mnogi žive sami u kućanstvima. A trećina građana Hrvatske su umirovljenici!" kaže Ruža koja od traženja pravde nije odustajala.

Pomoć joj je pružila sugrađanka Sanja Bježančević koja je uspjela urediti da se u Saboru organizira Okrugli stol na kojemu je taj problem s putovanjem umirovljenika na liječenje došao do izražaja.

"Čini mi se da će članak 70. stavak 2. ipak otići u nečasnu povijest. Naime, u Nacrtu prijedloga zakona i izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je u travnju predstavljen na sjednici Vlade, prihvaćen je prijedlog pučke pravobraniteljice da se pravo na naknadu za putovanje na liječenje i njen iznos određuju prema stvarno prijeđenim kilometrima, a ne prema cijeni javnog prijevoza. Tako će, nakon više od godinu dana, umirovljenici i stariji od 65 imati pravo na naknadu. Prijedlog još mora proći saborsku proceduru, ali ja se nadam da će on biti izglasan" kaže Ruža koja je također sudjelovala na spomenutom Okruglom stolu gdje je bez sustezanja, vrlo direktno i činjenično potkrijepljeno, argumentirala besmislenost projekta besplatnog prijevoza željeznicom za umirovljenike.

Iako se činila kao borba s vjetrenjačama, Ruža Ferger je u toj borbi pobijedila.