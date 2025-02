Svi su tražili baku Milku (90), a ona mirno gledala inauguraciju: 'Kolinda mi se nije baš svidjela'

Pa ne bi bila velika šteta i da sam umrla, pa imam 90 godina. Baš su se svi uplašili, tražili su me svi oko kuće, ove žene, moje cure iz Crvenog križa koje me paze – govori nam Milka (90) iz Ludbrega, koja je na dan inauguracije cijelo mjesto digla na noge. Naime, toga dana baka Milka ostala je u krevetu gledati na TV-u prisegu novog-starog predsjednika Zorana Milanovića, te su vrata njezine kuće ostala zatvorena. Njezina gerontodomaćica Ivana nije mogla ući u kuću pa se zabrinula da se Milki nešto nije dogodilo.

Tražili su je po susjedstvu, zvali poznanike i htjeli pozvati policiju da provale u kuću, ali onda je Milka čula da je zovu pa se odazvala djelatnici Crvenog križa koja se ljestvama popela do prozora. Na sreću, sve je bilo dobro.

- A čujte, to bude jednom u pet godina. Bilo je sve lijepo, baš sve kako treba. Posebno mi se svidjela mlada Filipinka koja je pjevala međimursku pjesmu, ali mi se sve svidjelo. I prva dama bila je jako lijepa, decentna. Baš je bila dama. Jedino mi se nije svidjela Kolinda. Pa kako je mogla doći u bijeloj haljini? Pa nije išla na svoje vjenčanje. Ona mi se nije baš dopala – govori nam lucidna baka koju smo zatekli u njezinoj kući pokraj peći.

Iako je u poznim godinama, baka Milka redovito prati zbivanja u Hrvatskoj i svijetu. Vijesti nikada ne propušta.

- Televizor upalim u 17 sati i gledam vijesti. Pratim što se zbiva. Nakon što završe vijesti, onda pogledam serije. Pratim dvije turske sapunice i jednu hrvatsku. Kad to sve završi, onda idem spavati. A što ću drugo raditi? – govori nam dalje naša sugovornica.

Najdraži političar joj je upravo Milanović, a jako joj smeta njegov odnos s premijerom Plenkovićem.

- Milanović je dobio jako puno glasova, to sve govori o njemu. Ali nije mi drago što se stalno svađa s Plenkovićem. Štogod oni mislili i koliko god bili ponosni, moraju razgovarati. Oni su naši čelni ljudi, a ako čelni ljudi u istoj kući ne razgovaraju i stalno se svađaju, onda to nikako nije dobro. Ta kuća onda nikako ne može ići naprijed. Ne valja to. Moraju surađivati – govori nam baka Milka.

Najviše joj, kaže nam, smetaju oni koji ne idu na izbore i ne glasaju.

- Mladi ljudi moraju glasovati, ali ne idu, a onda grintaju kako ništa ne valja. Mora se izaći na glasovanje, svaki put kad se treba. Ne možemo se poslije žaliti kako nešto nije dobro. Kad već imamo pravo glasovati, onda moramo glasovati – rekla nam je Milka, koja osim praćenja politike i gledanja TV-a, jako voli čitati romane.

- Volim puno čitati. Čitam novine, a jako volim romane. Oči me, hvala Bogu, još dobro služe, za razliku od zglobova koji me bole. Slabije se krećem, ali mi je najbitnije pamćenje. Najviše se bojim da ne izgubim pamćenje. Nema goreg od toga. Tad neće meni biti teško koliko ljudima oko mene – govori nam Milka kroz smijeh.

Cijeli život bavila se poljoprivredom, a i danas obrađuje svoj mali vrt.

- Uzgajam papriku, rajčicu... nešto malo. Moram se nečime baviti. Više nemam prijateljica, sve su pokojne. Nemam društva osim mojih cura iz Crvenog križa koje mi dolaze dva puta tjedno i donesu mi stvari koje mi trebaju. Cijeli sam život radila u polju, a suprug koji je umro prije desetak godina radio je u Vodoopskrbi. Dok sam radila, dobro se živjelo – kaže nam baka Milka, koja još uvijek sama kuha.

- Volim sve jesti, a sama svaki dan kuham i spremam si jela. Nemam najdraže jelo, nisam izbirljiva. Bitno mi je da svaki dan bude nešto različito, to jedino volim – govori nam vitalna Milka, koja ima dvoje djece.

- Imam kćer koja živi u Sloveniji, a sin je ovdje u blizini. Oni imaju svoje živote, tako vam je to u životu. Najbolje je kad si mlad, tad možeš sve raditi i sve ti je dobro, a u starosti je malo teže. Tako je meni bilo najbolje u vremenu kad je predsjednik bio Tito. Radila sam, imala novaca, a i uvijek sam ja držala novce. Štedjela sam, kupovala zemlju, a sad je došla starost. Tako vam je to – zaključila je baka Milka.