'Svi u Splitu znaju da je Zoran Đogaš istaknuo HDZ. To se ne pokušava sakriti niti je moguće'

Nestranački kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš predao je 6000 potpisa za svoju kandidaturu.

- U samo tri dana skupili smo čak 6000 potpisa podrške. Predali smo ih danas izbornom povjerenstvu, prvi od svih kandidata i to gotovo deset dana prije roka. To je najbolji znak da nas građani prepoznaju, podržavaju i da smatraju da se Split mora staviti na prvo mjesto. Nakon izgubljenih godinu dana u kojima nije napravljeno ništa, Split je spreman krenuti naprijed - poručio je Đogaš.

Na društvenim mrežama i u dijelu javnosti preispituje se kako to da na izbornim plakatima iza poruka kandidata Zorana Đogaša ne stoji HDZ odnosno nema istaknutog loga stranke. Ima onih koji su to protumačili da se time bježi od stranke koja je Đogaša nominirala kao kandidata za gradonačelnika Splita. U izbornom stožeru Zorana Đogaša teze o bježanju od HDZ-a odbacuju kao neutemeljene napominjući kako Đogaš uz sebe ima dvoje kandidat za zamjenika koji su članovi stranke, odradio je dva interna skupa s HDZ-ovcima na koji je došao vrh županijske i gradske organizacije, a na jednom je bio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Poručuju i kako je od ukupnog broja prikupljenih potpisa za kandidaturu, 5000 njih skupljeno od članova stranke.

- Neutemeljene su teze da se HDZ skriva. Trenutno loga stranke nema u vizualnoj komunikaciji na plakatima jer se išlo na potpuno personalizaciju kampanje budući da će birači na izborima zaokružiti ime Zorana Đogaša zbog onoga što on jest. Željelo se više raditi na njegovom imidžu, a činjenica je da svi u Splitu znaju da je Zoran Đogaš nestranački kandidat kojeg je istaknuo HDZ. To se ni na koji način ne pokušava sakriti niti je to moguće - kažu u stožeru.

Napominju kako bi isticanjem loga stranke se mogao steći dojam da je Zoran Đogaš član HDZ-a, što nije točno.

- Đogaš se dogovorio s HDZ-om, njihov je kandidat, ali je zadržava svoju nezavisnu poziciju. S druge strane glavni protukandidat svaki put mijenja ime stranke s kojom izlazi na izbore - poručuju iz Stožera. - poručuju iz Stožera.

Najčitaniji članci