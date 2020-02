'Svi žele iz Italije, uvukao se nemir. Nas nisu ni pregledali'

Hrvatski turisti tijekom ponedjeljka dana bili su na povratku iz talijanskoga grada Andore na Azurnoj obali u Hrvatsku. Nisu bili zabrinuti niti u panici, a nitko od njih nije pokazivao ni eventualne simptome infekcije. Svi su većinom samo iščekivali granicu jer tamo je zapravo ono najvažnije - to su pregled i eventualni odlazak u karantenu. Tijekom puta redovito smo dobivali informacije, a u svakom slučaju, kažu, ako i ostanemo u karanteni, imamo dovoljno hrane.

Naš autobus bez pregleda je prošao kontrolu na Pasjaku. Carinici su svi zamotani, navodno se pripremaju i kontejneri za pregled, ali nas nisu pogledali ni na brzinu u busu. Nikakve preporuke za karantenu, ništa.

Sjever Italije se probudio pod ozbiljnim mjerama karantene i zaštite zbog korona virusa Covid-19. U pokrajinama Veneto i Lombardija, gdje je sve više zaraženih, ali i u Liguriji, gdje zaraze do jučer još nije bilo, tijekom vikenda vlasti su zatvorile škole, fakultete, crkve, kazališta, kina... U Liguriji, koja se ne graniči sa zahvaćenim regijama, ali je također vrlo popularno turističko odredište, za vikend je sve još bilo otvoreno i nije bilo istaknutih oznaka za oprez, iako su na mnogim mjestima postavljene pumpice s dezinfekcijskim sredstvima. Tako je i na francuskom dijelu Azurne obale, primjerice u Cannesu, gdje je ovaj vikend trajao Canneski festival za mlade. Osim pumpica na ulazu u dvoranu, nije bilo drugih zaštitnih mjera.

No i među stanovnike i među turiste uvukao se nemir zbog zaista naglog širenja zaraze u samo dva dana. Turistička grupa iz Hrvatske, s kojom smo od srijede boravili u Andori i obilazili Azurnu obalu, još od petka je iščekivala upute iz Hrvatske, no do jučer ujutro nitko nije preporučivao raniji povratak. Medicinske maske uglavnom nitko nije nosio, a bilo je i značajno manje turističkih grupa iz azijskih zemalja. Jučer su u okolnim regijama i dalje otvoreni trgovački centri, no u zahvaćenim gradovima, kaže nam Hrvatica koja živi u okolici Torina, sve je blokirano. Na cijelom sjeveru - Piemonte, Lombardia, Veneto - zatvorene su sve škole, muzeji, kina, izložbe, odgođene su utakmice...

Freccia Rossa (vlak koji spaja sjever s jugom) savjetuje da se otkažu putovanja. Ljudi ipak odlaze na posao i nema panike, no osim same zaraze, mještane najviše brine veliki financijski gubitak koji će izazvati Covid-19. Turizam će sigurno doživjeti velik udarac.

To se ponajviše vidi upravo u regiji Veneto, kroz koju smo prolazili tijekom jučerašnjeg dana. Da u regiji, gradovima i mjestima vlada izvanredna situacija vidi se najviše po tome što na ulicama nema gotovo nikoga. Tek ponegdje se vidi nekoga kako šeće ili vozi bicikl, ali ceste su prazne. Trgovački centri koji inače, u toj regiji, vrve, što turistima, što domaćim ljudima, su prazni. Kako se radi o turističkoj destinaciji, začuđujuće je da nema gotovo nikoga.

Podsjetimo, do sada je u Italiji od korona virusa preminulo sedmero ljudi. U regijama Lombardiji i Veneto potvrđeno je više od 200 slučajeva korona virusa pa je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preporučilo jučer da se ne putuje u te regije.

Na ulicama Milana su mjere opreznosti. Policija kontrolira gotovo čitav grad, građane se poziva da ne koriste javni prijevoz ako ne moraju, da često peru ruke i nose maske.Tijekom vikenda se pojavila i informacija kako će gradonačelnik, ako situacija dodatno eskalira, čak i zatvoriti sve prilaze jednom od najvećih europskih gradova.

Zbog korona virusa Talijani su otkazali i karneval u Veneciji, a u gradiću Codogno uveden je praktički policijski sat. Kontroliraju sve na ulicama, a građane se poziva da ostanu u kućama.

