'Svi žele našu odjeću, prihodi nam rastu i vratili smo kupce'

Dragi moj Varteks, čim čujem to ime ili vidim natpis, odmah mi srce zatitra.

Razdragana je u subotu bila umirovljenica Marija Pavković (88) dok je na zagrebačkom Cvjetnom trgu razgledavala Varteksovu kolekciju u njihovu putujućem dućanu Modabusu. Nju veže posebna ljubav za ovu našu tekstilnu kompaniju.

- Ja sam bivša “Varteksovka”. Iz Varteksa sam otišla 1980. u mirovinu i jednostavno sam morala ući u Modabus i škicnuti kolekciju i opipati te divne materijale. To je zaista najkvalitetnija roba, bila i ostala - rekla nam je Marija kojoj se sviđa ovakav koncept prezentacije i kupovine.

- Ova ideja je postojala već i prije, u bivšem Tivaru i baš mi je drago da su ponovno oživjeli taj koncept - kaže Marija.

Varteksov Modabus je jedinstveni koncept u Europi. Cilj je približiti se građanima onih gradova u kojima Varteksovih dućana nema ili su se zatvorili. Funkcionira kao showroom u kojem kupci mogu razgledati artikle, dio muške i ženske kolekcije, isprobati ih u kabinama, opipati materijali, vidjeti da li im odgovara broj, ali ne kupiti. Kupuje se tako da kupac ili prodajne predstavnice skeniraju QR kod na artiklu, što odmah povlači pripadni link s njihovog webshopa, koji se šalje SMS-om, WhatsAppom, Viberom ili e-mailom, uz popusni kupon za kupnju unutar 36 sati:

Posljednja četiri mjeseca se ovaj modni autobus sparkirao u već 63 grada diljem Hrvatske, a turneja će trajati do kraja godine.

- Svaki dan smo u drugom gradu. Krećemo ujutro iz Varaždina i vraćamo se navačer u Varaždin. Jutros smo krenuli u pola pet jer smo na Cvjetnom trgu morali biti već u šest sati, kako bi mogli proći prije nego se ugostiteljske terase otvore. Već smo proputovali pola Hrvatske, za ljeto se selimo na obalu. Sad smo četiri u autobusu, ali se izmjenjujemo, ovisno o lokaciji - kaže nam prodajna predstavnica Željka Keretić koja radi u Modabusu i pomaže kupcima oko odabira artikala.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Mi im pokažemo kolekciju, pomognemo im odabrati artikle, ali i kupiti ukoliko se ne znaju služiti internetom. Nakon što kupac odabere artikl, naručimo to preko webshopa i to im dolazi na kućnu adresu. Odličan je odaziv građana, posebno starijih koji znaju što je Varteks i kakvu kvalitetu nudimo. I posebno u onim gradovima u kojima su prije bili naši dućani, ali su se zatvorili. No, sve više nam se okreću i mladi kojima trebaju poslovna odijela, a koji su nas počeli pratiti - dodaje.

Iako ne mogu odmah kupiti odjeću, prednost je što mogu isprobati i sami se uvjeriti u kvalitetu i odabrati dobar broj, i to je ono što je kupcima super.

- Meni je ovo genijalno. Kad naručuješ preko webshopa, ne znaš što će ti doći na kućnu adresu. Ne znaš kakav je materijal, da li to izgleda kao na slici, hoćeš li pogoditi dobar broj... A ovako probaš, uvjeriš se i naručiš. Sviđa mi se to - kaže Nikolina (33), koja je došla vidjeti što se nudi u Modabusu.

Prije samo godinu dana ova kompanija, koja je simbol hrvatske mode,, bila je na rubu propasti. Nakon što je lani proslavio 100. rođendan, Varteks proživljava novi uzlet.

- Naš webshop posluje sve bolje zahvaljujući Modabusu. Inetgrirali smo najstariji način prodaje s najnovijim na autentičan način za Varteks. Trenutno naši prihodi rastu stopom od 100 posto godišnje, uspjeli smo kupce vratiti u dućane - kaže Nenad Bakić, predsjednik Uprave Varteksa dodajući da su građani oduševljeni te da je potražnja nevjerojatna.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Najavljuje i još jedan Modabus koji će putovati Europom i tamo prezentirati njihovu robu.

- Nastavit ćemo razvijati prvenstveno vlastitu modu i vlastitu maloprodaju. Potpisali smo već sporazume s nekim zvučnim dizajnerima u Hrvatskoj i Tekstilno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu. Žalosna je situacija da danas studenti dizajna nakon završetka faksa u Hrvatskoj ne mogu naći posao nego moraju ići raditi kao prodavači ili kao preslagivači polica. Mi smo već uzeli na praksu određeni broj studenata, imali smo i zajedničku modnu reviju - rekao je Bakić.

I turisti su oduševljeni ovim konceptom, ali i onim što Varteks nudi.

- Ovo je super. Nije mi bilo jasno što taj autobus tu radi pa sam ušao iz znatiželje. Privukli su me i oduševljen sam, otkrio sam vrhunska odijela i vjerojatno ću nešto naručiti - rekao nam je Marc iz Nizozemske.