Švicarci dali Trumpu Rolex i zlatnu polugu. On odmah smanjio carine s 39 na 15 posto

Piše Filip Sulimanec,
Švicarci dali Trumpu Rolex i zlatnu polugu. On odmah smanjio carine s 39 na 15 posto
Foto: Jonathan Ernst

Švicarska zlatna poluga, koju je Trump dobio tijekom posjeta delegacije 4. studenog, ima ugravirane brojeve 45 i 47 u čast njegovih predsjedničkih mandata. Vrijedna je nešto više od 130.000 dolara

Kako bi smanjili carine koje je predsjednik Trump nametnuo njihovoj zemlji, Švicarci su poslali delegaciju industrijskih tajkuna s darovima — poseban stolni sat marke Rolex, personaliziranu zlatnu polugu od jednog kilograma i hrpu laskanja. Trump obožava takvu pažnju, a vijest se proširila među državama i tvrtkama koje žele njegovu naklonost, piše Axios.

Švicarska zlatna poluga, koju je Trump dobio tijekom posjeta delegacije 4. studenog, ima ugravirane brojeve 45 i 47 u čast njegovih predsjedničkih mandata. Vrijedna je nešto više od 130.000 dolara. Trump je darove prihvatio u ime svoje predsjedničke biblioteke, što ih, prema službenicima Bijele kuće, čini legalnima.

FILE PHOTO: Illustration shows 3D-printed miniature model of U.S. President Donald Trump, Switzerland flag and the word "Tariffs\
Foto: Dado Ruvic

Apple je postavio ton za takve geste — i podigao ljestvicu za njih — u kolovozu, kada je izvršni direktor Tim Cook dao Trumpu ugravirani stakleni disk s podstavom od 24-karatnog zlata kako bi obilježio novo ulaganje tvrtke od 100 milijardi dolara u SAD kako bi se izbjegle carine.

Na zasebnom sastanku u Bijeloj kući, odbor za Olimpijske igre u Los Angelesu darovao je Trumpu set komemorativnih medalja s Olimpijskih igara 1984., u znak ljetnih igara kojima će predsjedati u Los Angelesu 2028.

Mjesecima ranije, vlada Katara poklonila je Trumpovoj biblioteci zrakoplov 747 vrijedan 400 milijuna dolara.

UZEO DRUGI POJAS Prvak Mahačev poručio: Trump, otvaraj Bijelu kuću. Dolazim!
Prvak Mahačev poručio: Trump, otvaraj Bijelu kuću. Dolazim!

Niz korporacija i pristalica donirali su oko 300 milijuna dolara kako bi pomogli predsjedniku u izgradnji goleme dvorane povezane s Bijelom kućom.

No Appleov je dar bio Trumpov favorit u Ovalnom uredu — sve dok Švicarci nisu stigli u grad.

“Bilo je teško nadmašiti Apple, ali Švicarci su to uspjeli,” rekao je jedan dužnosnik administracije za Axios.

Švicarska čarobna ofenziva uspjela je. U petak je američka vlada objavila da smanjuje carinsku stopu na švicarske proizvode s 39 posto na 15 posto Zauzvrat, Švicarci su se složili smanjiti trgovinske barijere zbog kojih se Trump ljutio, a švicarske tvrtke su se obvezale više ulagati u SAD.

