Prvak Mahačev poručio: Trump, otvaraj Bijelu kuću. Dolazim!

Pobijedio je 29. puta u karijeri, a upravo je ova na UFC-u 322 u New Yorku bila najveća pobjeda. Nakon što je četiri puta u nizu Islam Mahačev (34, 28-1) obranio titulu lake kategorije, digao se u velter i - detronizirao prvaka Jacka Della Maddalenu (29, 18-3)!

Već je sad u opticaju kao jedan od najvećih boraca svih vremena, tragovima svog rođaka i trenera te bivšeg UFC-ovog prvaka Habiba Nurmagomedova nastavio je dominaciju i otišao korak dalje, uzeo i drugu titulu. Dominirao je od prve do zadnje sekunde meča, a onda 'ispalio':

- Ovo je san! Radio sam za ovo cijeli život, jako sam sretan. Promijenio mi se život, nisam morao skidati toliko kilograma, mogu neprekidno raditi svih pet minuta. Moja taktika nije tajna, svi znaju što ću raditi, ali nitko me ne može zaustaviti.

Foto: Ed Mulholland

Sredinom lipnja iduće godine UFC će održati event u Bijeloj kući, a ruski je borac bio veoma jasan da tamo želi nastupiti.

- Donald Trump, otvaraj Bijelu kuću. Dolazim! - poručio je.