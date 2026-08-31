Švicarci uhitili muškarca (43): Ubio ženu i ranio petero ljudi u pucnjavi na rave partyju

Švicarska policija potvrdila je u ponedjeljak da su uhitili 43-godišnjeg švicarskog državljanina osumnjičenog za smrtonosnu pucnjavu na rave partyju u gradu Aarau. U napadu je ubijena 22-godišnja Talijanka, a još pet osoba je ranjeno. Nakon pucnjave u ranim nedjeljnim satima, policija kantona Aargau odmah je pokrenula veliku operaciju potrage. Mjere su urodile plodom u ponedjeljak, nešto prije jedan sat ujutro, kada je u sklopu akcije lociran i uhićen 43-godišnji Švicarac zbog sumnje da je počinio zločin. Policija je u službenom priopćenju navela kako se za sada pretpostavlja da je napadač djelovao sam, no istraga o motivima i svim okolnostima događaja intenzivno se nastavlja.

- Istraga o točnom slijedu događaja, pozadini i mogućem motivu trenutno je u tijeku. U ovom trenutku pretpostavlja se da je počinitelj djelovao sam", stoji u priopćenju. Istražitelji razmatraju više motiva, uključujući masovnu pucnjavu, terorizam ili drugi kriminalni motiv. Na mjestu zločina pronađene su čahure koje ukazuju na korištenje dva različita kalibra streljiva, što sugerira da je napadač možda koristio pištolj i drugo, veće oružje, potencijalno jurišnu pušku.

Žrtva je 22-godišnja Talijanka

Ubijena djevojka identificirana je kao Maria Spinelli, 22-godišnja talijanska državljanka. Njezin identitet potvrdila je i talijanska premijerka Giorgia Meloni putem objave na društvenoj mreži X. "Moje misli su također s ostalim ozlijeđenima, uključujući dvoje talijanskih državljana, i sa svim pogođenim osobama", napisala je Meloni. Petero ranjenih - četiri muškarca i jedna žena u dobi između 24 i 27 godina - hospitalizirani su s ozljedama koje variraju od lakših do teških. Prema policiji, sve ozlijeđene osobe imaju prebivalište u Švicarskoj. Tragedija se dogodila na događaju "Aarau Rave VOL. 7", techno partyju na natkrivenom hipodromu Schachen, kako je izvijestio švicarski javni servis SRF. Organizatori su očekivali oko 3.500 posjetitelja u Aarau, gradu s oko 22.300 stanovnika, smještenom 45 kilometara zapadno od Züricha.

Pucnjeve isprva zamijenili za vatromet

Prema izjavama svjedoka koje je prikupio švicarski list Blick, pucnjevi su odjeknuli oko 2:30 ujutro, netom nakon što je glazba utihnula i party službeno završio. U početnoj zbunjenosti, mnogi su zastrašujući zvuk zamijenili za vatromet sve dok netko nije uspaničeno povikao: "Svi na pod!". Jedan od svjedoka ispričao je kako je neuspješno pokušao reanimirati mladu ženu koja je teško krvarila od prostrijelne rane. Policija je kasnije potvrdila da je nažalost preminula na mjestu događaja. Tragičan događaj izazvao je val šoka i nevjerice. Konjički klub Aargau, koji upravlja hipodromom, izrazio je duboko zaprepaštenje. "Izražavamo najdublju sućut svima pogođenima i njihovim obiteljima, koji se suočavaju s ovom teškom i iscrpljujućom situacijom", poručili su na svojoj internetskoj stranici. Oglasio se i švicarski DJ Tekibo, koji je nastupao na raveu. "Ono što se dogodilo na Aarauer raveu apsolutno je srceparajuće", napisao je na Instagramu. "Techno i raveovi trebali bi biti mjesto slobode i sigurnosti, nikada mjesto gdje se događa ovako nešto", dodao je.

*uz korištenje AI-ja