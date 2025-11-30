Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUKA

Švicarska na referendumu glasa o 50% poreza za superbogate

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Švicarska na referendumu glasa o 50% poreza za superbogate
Foto: Matteo Minnella/REUTERS

Vlada se protivi prijedlogu, tvrdeći da bi previše ljudi bilo povučeno s tržišta rada te da bi provedba bila preskupa

Švicarski glasači u nedjelju odlučuju o tome hoće li uvesti civilni rok za sve mlade ljude te hoće li uvesti novi porez na nasljedstvo za ultrabogate, dva prijedloga koja su izazvala rasprave uoči glasanja. Ankete predviđaju da će oba prijedloga biti odbijena. Prva inicijativa predlaže obveznu službu za sve, bilo u vojsci, bilo u pomoći u katastrofama, ali i u područjima poput obrazovanja, zdravstva ili socijalnog rada.

Trenutno samo muškarci podliježu obveznom vojnom roku, premda mogu izabrati civilnu službu. Žene se trenutačno mogu dobrovoljno prijaviti u vojsku.

Vlada se protivi prijedlogu, tvrdeći da bi previše ljudi bilo povučeno s tržišta rada te da bi provedba bila preskupa.

glasalo 46,93 posto birača Referendum u Sloveniji: Građani odbili zakon o potpomognutom samoubojstvu
Referendum u Sloveniji: Građani odbili zakon o potpomognutom samoubojstvu

Drugi prijedlog želi uvesti porez na nasljedstvo od 50 posto na imovinu vrijednu 50 milijuna švicarskih franaka ili više.

Prema riječima inicijatora, prihod od tog poreza trebao bi se koristiti za financiranje „društveno pravednih mjera za borbu protiv klimatske krize i nužne preobrazbe ukupnog gospodarstva“.

Protivnici se boje da bi se bogataši mogli iseliti iz zemlje.

Najnovije istraživanje javne radiotelevizije SRF-a pokazuje da se 68 posto ispitanika protivi porezu na nasljedstvo, dok se 64 posto protivi obveznoj civilnoj službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili
DETALJI MEGA AFERE

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok predlaže istražni zatvor za Mikulića i kuma Krasića. Doznajemo da su druga dvojica sve priznala. Zanimljivo je i priopćenje Uskoka, ispada da su Mikulić i Krasić sami tražili mito...
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025