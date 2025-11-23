Obavijesti

News

Komentari 0
glasalo 46,93 posto birača

Referendum u Sloveniji: Građani odbili zakon o potpomognutom samoubojstvu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Referendum u Sloveniji: Građani odbili zakon o potpomognutom samoubojstvu
Foto: Borut Zivulovic

Slovenci su nedjelju na referendumu odbacili zakon o potpomognutom samoubojstvu koji je donio njihov parlament u srpnju

Protiv zakona je glasalo 53,07 posto birača i postignut je kvorum za njegovo odbacivanje, prema djelomičnim neslužbenim rezultatima na temelju većine prebrojanih glasačkih listića. Za zakon je glasalo 46,93 posto birača.

Zakon se na referendumu odbacuje ako protiv njega glasa većina birača, pod uvjetom da je protiv njega najmanje petina svih birača s pravom glasa. Prema posljednjim podacima o broju birača, ovaj put je protiv moralo glasati najmanje 339.205 birača, dok je prema djelomičnim neslužbenim rezultatima današnjeg glasovanja, nakon što je prebrojano 95 posto glasačkih listića, protiv glasalo 346.815 birača.

EUTANAZIJA NIJE UKLJUČENA Slovenija: Novi referendum o potpomognutom samoubojstvu
Slovenija: Novi referendum o potpomognutom samoubojstvu

Prema posljednjim neslužbenim podacima, na referendumu je sudjelovalo 40,31 posto birača s pravom glasa.

Birači su na današnjem referendumu odlučili o sudbini zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji bi lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo dao pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025