Švicarski ćato na čelu svjetske zavjere protiv domoljubne glazbe

Piše Igor Alborghetti,
Foto: Cronight organizacija

Lakše je povjerovati u teoriju zavjere o “antihrvatskom svijetu”, nego priznati da ono što se ovdje tolerira negdje drugdje, a što se može, ulazi u policijsku maric

Kad lokalne vlasti u uređenoj, bogatoj i prilično sigurnosno opsjednutoj državi poput Švicarske procijene da je line-up hrvatskih domoljubnih pjevača, iz Perkovićeve galaksije, “politički događaj” i potencijalni sigurnosni rizik, one jednostavno naprave ono za što ih građani plaćaju - otkažu koncert. To je njima puko tehničko pitanje javnog reda. Ljubitelji domoljubnih pjevača u Hrvatskoj zbog toga padaju u afan i guše se u egzistencijalnoj drami identiteta: evo opet dokaza da “nas ne vole”, “ne razumiju našu povijest”. U tom raskoraku možda leži objašnjenje: ono što se u Hrvatskoj odnedavno podvodi pod tradiciju i čistu emociju prema tlu, drugdje očito predstavlja barem reputacijski rizik. Da se ne upotrijebi neki ozbiljniji termin.

