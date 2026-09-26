Svijet HDZ-ovca s kolekcijom skupih satova se samo srušio...

Četvrti izlazak na birališta u samo 15 mjeseci donio je Novoj Gradiški prvu gradonačelnicu. Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića. Za HDZ je to, međutim, još jedan poraz u gradu koji stranka već godinama pokušava osvojiti. I nije riječ o bilo kakvom porazu. HDZ je u Novu Gradišku posljednjih godina ulagao ozbiljan politički kapital. Stranka je snažno stala iza svojih kandidata i nakon što je u veljači uhićen tadašnji gradonačelnik Vinko Grgić. Uoči prijevremenih izbora u grad su dolazili ministri i članovi stranačkog vrha. HDZ-ove kandidate Bernardina Trnku i Brunu Bušića podržali su, među ostalima, ministar Ivan Anušić i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Nakon Grgićeva povlačenja očekivalo se da će se otvoriti prostor za HDZ. Međutim - nije. U svibnju je HDZ-ovac Bernardin Trnka u drugom krugu izgubio od Grgića. Ovoga puta kandidat je bio Bruno Bušić. Vlaović, koja je inače bila Grgićeva zamjenica, u prvom je krugu osvojila 1654 glasa, Bušić 1608, a u drugom je krugu razlika postala znatno veća.