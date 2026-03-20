Rat traje više od dvadeset dana i eskalira. Riječ je o tzv. asimetričnom sukobu - američko-izraelska koalicija bombardira Iran iz zraka, dok Iranci uzvraćaju jedinim što im je ostalo
KOMENTAR BORISA RAŠETE
Svijet je talac dvojice agresivnih lidera i svi plaćamo cijenu
Trump i Netanyahu napali su Iran u petak, noću, kad su burze zatvorene do ponedjeljka. Rat traje više od dvadeset dana i eskalira. Riječ je o tzv. asimetričnom sukobu - američko-izraelska koalicija bombardira Iran iz zraka, dok Iranci uzvraćaju jedinim što im je ostalo, dronovima i raketama, tukući američke baze i ambasade po regiji, ali i rafinerije.
