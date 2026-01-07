Svijet pod njihovim nogama: Tko može zaustaviti Donalda Trumpa, Putina i Netanyahua?

Tko može zaustaviti Donalda Trumpa?

Nitko nije ni pisnuo na američki napad na Venezuelu i otmicu predsjednika Nicolasa Madura: ni američki Kongres koji o tome nije bio ni obaviješten, ni američka opozicija koja ne postoji, ni američki mediji koji su kupljeni ili zastrašeni, ni američki saveznici koji od Amerike intenzivno strepe.

A Trump već otvoreno, pa i službeno, prijeti kupovinom, aneksijom ili okupacijom Grenlanda što bi označilo kraj NATO pakta i zapadnih savezništava.

Istovremeno, postavlja se pitanje tko može zaustaviti Benjamina Netanyahua.

Izrael u psihozi

Izraelski mediji objavili su jučer vijest da je sudac zadužen za korupcijski proces protiv izraelskog premijera poginuo u bizarnoj prometnoj nesreći. Suđenje Netanyahuu već je nekoliko puta odgođeno, a nakon pogibije suca postavlja se pitanje kako će se to suđenje dalje odvijati. Izrael je nakon 7. listopada inficiran ratnom psihozom u kojoj nasumično i stidljivo izbijaju prosvjedi protiv Netanyahua i njegove radikalne vlade.

A već (najmanje) tri godine postavlja se pitanje tko može zaustaviti Vladimira Putina.

Osim Ukrajinaca, naravno.

Proteklih četvrt stoljeća ruski diktator stvorio je državu po svojoj mjeri, pretvorio Rusiju u mafijašku oligarhiju, a građane u taoce svojih opasnih ambicija. U Rusiji nema javnog mnijenja, slobodnih medija, političke opozicije, neovisnih institucija.

Svijetom drmaju Trump (79), Netanyahu (76) i Putin (73), lideri zemalja koje se dosad službeno smatralo liberalnim demokracijama, premda za to ima sve manje dokaza.

Tko ih može zaustaviti u njihovim planovima za osvajanjem, prekrajanjem i pokoravanjem svijeta?

Amerika je kleknula

Amerika je kleknula pred Trumpom koji ne nailazi na otpor ni u vlastitoj stranci, ni u Kongresu koji više ne usvaja nikakve zakone i ne odobrava predsjednikove poteze, ni u oporbi koja je zastrašena i izgubljena, ni u medijima koji su se našli u rukama Trumpovih prijatelja milijardera, ni u građanskim prosvjedima koji su se ispuhali...

Sve ključne agencije, od FBI-a i CIA-e, kao i pravosuđe i sudovi, od državnih tužitelja do Vrhovnog suda, nalaze se u rukama Trumpovih lojalista. Kolijevka i izvoznica demokracije pokazala se nemoćnom u obuzdavanju samovolje samoproglašenog diktatora.

Tko izvan Amerike može zaustaviti Trumpa?

Hoće li to biti danska vojska u obrani Grenlanda? NATO saveznici koji bi se trebali odazvati na Članak 5. koji je dosad aktivirala jedino Amerika nakon 11. rujna? Tko ima snage spasiti Ameriku i svijet od Trumpa?

Biologija ih spašava

Čini se da svi čekaju da poodmakle godine i četverostruka doza aspirina, kombinirana s redovnim magnetskim rezonancama, učine svoje.

S druge strane, ratna psihoza u Izraelu blokirala je sve institucije i demokratske mehanizme u državi koja se hvali da je jedina liberalna demokracija na Bliskom istoku. Netanyahu se naslanja na savezništvo s Trumpom, a rat protiv Hamasa i uništavanje Gaze daju mu pokriće u obrani od svih kritika i napada.

Rusija se, pak, uzda u tradicionalni kremaljski puč i pobunu Putinovih suradnika. Jer ni očiti neuspjesi i strahoviti ljudski i materijalni gubici u Ukrajini, uz pogubno djelovanje zapadnih sankcija, ne dovode Putinovu prevlast u pitanje.

Pritom, nažalost, postoji mogućnost da Trump uskoči u pomoć prijatelju Putinu.

Gaze suverenitet

Zbog svega opisanog, u demokratskom svijetu raste strah, zabrinutost, pa i apatičnost u praćenju događaja koji otkrivaju kako Putin, Trump i Netanyahu nezaustavljivo i nekažnjeno provode agresiju i genocid, ruše svjetski poredak, gaze suverenitet država, ignoriraju pravila i zakone, čak i vlastitih država.

Pred našim očima i pod njihovim nogama, kao i prije stotinjak godina, nestaju međunarodni poredak, međunarodno pravo, međunarodna zajednica i čini se da nema mehanizma ni metode kojima bi se stalo na put njihovoj samovolji i ambicijama.

Ne samo da su Amerika, Rusija i Izrael evidentno preslabi i nemoćni u obuzdavanju samozvanih diktatora, već i nema međunarodnih poluga kojima bi se osiguralo provođenje međunarodnih zakona.

Nekad je Amerika glumila svjetskog policajca.

Sada se pod Trumpom pretvorila u robijaša koji s drugim zlikovcima upravlja zatvorom.