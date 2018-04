Svijet strahuje od velikog rata: Trump se ulovio u svoju zamku

Rok je prošao, sve su opcije na stolu i sve je moguće. Ako predsjednik supersile kao što je SAD javno kaže da će u roku od 24 sata do 48 sati donijeti važnu odluku onda on mora nešto učiniti. Sigurno i hoće. Pitanje je samo hoće li biti dovoljno pametni, bar oni oko njega, da idu na jedan gotovo simbolični zračni udar ili će se upustiti u nešto veće to ne može nitko predvidjeti.

Trump je nepredvidljiv i sad se najavljujući to ulovio u vlastitu zamku. A ako bude bio samo ograničeni udar on neće postići ništa. Trump je pokopao sam sebe ako sad ne učini ništa. Morat će spašavati svoj imidž u Americi - objašnjava nam vanjskopolitički analitičar Tomislav Jakić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'U vrhu SAD- vlada kaos'

Naime, SAD i njegovi saveznici razmatraju hoće li napasti Siriju zbog navodnog kemijskog napada u pobunjeničkoj Dumi koje je izvela vlada Bašara Al Assada u kojem je, tvrdi se, poginulo 70 ljudi i stotine su završile u bolnici.

Duma je, inače, posljednje uporište pobunjenika u istočnoj Guti, području u okolici sirijskog glavnog grada Damaska. Sve to izazvalo je žestoku reakciju američke vlade koja smatra da iza svega stoje Assadovi saveznici Rusi.

- Kritična situacija je jer ako dođe do napada nitko ne može garantirati da neće stradati niti jedan Rus. Ukoliko strada, Rusija će biti prisiljena odgovoriti - kaže nam Jakić te ističe kako je Rusija u cijeloj ovoj situaciji promišljena i odmjerena, a u vrhu SAD-a vlada kaos.

Trump se ne može odvojiti od tipkovnice i objavljivanjem nepromišljenih sadržaja na Twitteru, a u njegovom okruženju je više onih koji naginju radikalizmu nego nekim umjerenim reakcijama.

Foto: JONATHAN ERNST

Izmišljeni napad?

Ruski ambasador u Vijeću sigurnosti koje se sastalo odmah nakon napada kazao je da oni nisu našli na niti jednog mrtvog i da nema nikakvog traga kemijskih napada.

- A cijelo vrijeme se govori o 70 mrtvih. U bolnicama nema ranjenih od kemijskog napada. No na to nitko ne reagira. Glavni izvor informacija su Bijele kacige i 'Sirijski opservatorij za ljudska prava', a to je doslovno jedan čovjek stacioniran u Velikoj Britaniji. Predstavnik ruskog ministarstva vanjskih poslova je pred kamerama na pressici rekao da je će pobunjenici fingirati taj napad kako bi izazvali reakciju Zapada. I uspjeli su - smatra Jakić.

'Na rubu smo otvorenog rata'

Foto: BASSAM KHABIEH

Besmisleno je, ističe, i nitko se ne pita zašto bi da Asad sad išao u napad kemijskim oružjem? To mu nije potrebno.

- Njegove snage dobivaju kontrolu nad teritorijem. Ostala mu je još samo ta jedna enklava koju drže pobunjenici i bilo bi glupo od njega da sada sebe dovodi u tu poziciju.

No,Asad nije glup čovjek. To je druga stvar što se njega kroz sedam godina koliko rat u Siriji traje uporno prikazuje kao diktatora koji puca na vlastite ljude. Koji ubija svoj narod. Iako on sigurno nije demokratski predsjednik zapadnog tipa ipak je izabran dva puta na legitimnim izborima.. Kakav je to rječnik - naglašava Jakić te dodaje da polako ulazimo u fazu otvorenog sukoba dviju velikih supersila

- To je dosad bio tzv. predstavnički rat koji se pretvara u izravni, otvoreni rat. Na samom je rubu da to postane. Kako će se dalje razvijati situacija ne bi htio prognozirati, ali ovo je događaj koji danas doista prijeti svjetskom miru - zaključuje.