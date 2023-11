Svinjogojci se obradovali novim pravilima, ali sreća nije bila dugog vijeka: 'Nema kolinja!'

Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarstvo izdali su nova rješenja o pravilima postupanja sa svinjama iz uzgoja na područjima zahvaćenima s ASK. Prema novoj naredbi Ministarstva “Mjere kontrole ASK u držanih svinja u području županija obuhvaćenih zaraženim zonama i u zaraženim zonama” mijenjaju se u nekoliko stavaka i uglavnom se odnose na produljenje roka za držanje svinja u 3. i 4. kategorijama, premještanje svinja u zonama, ali i rekategorizaciji objekata. Najzanimljiviji je članak 5. stavak 10. koji kaže: “Subjekti s nekategoriziranih objekata ili objekata kategorije 0, 1 i 2 dužni su uputiti svinje na klanje u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja, najkasnije do 31. studenoga 2023. godine”.