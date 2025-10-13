Obavijesti

News

Komentari 0
KONCERT ZA PREMINULOG PRIJATELJA

'Svirali smo i pjevali za Franu, koji je svojom energijom, talentom i ljubavi ostavio trag'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
'Svirali smo i pjevali za Franu, koji je svojom energijom, talentom i ljubavi ostavio trag'
7
Foto: Privatni album/

Na Korčuli je održan humanitarni koncert za preminulog Franu Borovinu, mladića koji je, teško bolestan, do dubrovačke bolnice trajektom putovao osam i pol sati. Prihod od koncerta otišao je udrugama i obiteljima

I dalje traje istraga o smrti Frane Borovine, 26-godišnjeg mladića iz Blata na Korčuli koji je, teško bolestan, preminuo u ožujku nakon osam i pol sati vožnje s Lastova do dubrovačke bolnice. Imao je upalu uha, iz koje se razvila meningokokna sepsa, i kad je njegovo stanje postalo kritično, brodica hitnog medicinskog prijevoza po njega zbog nevremena nije mogla doći, jednako tako ni helikopter Hitne, a helikopter MORH-a nitko nije ni zvao. Putovao je trajektom, predugo.

ČEKAJU SE ODGOVORI Istraga o smrti Frane Borovine ušla u šesti mjesec, a svi šute
Istraga o smrti Frane Borovine ušla u šesti mjesec, a svi šute

Prije točno mjesec dana mladićevi su prijatelji u Veloj Luci organizirali humanitarni koncert njemu u sjećanje te sad za 24sata otkrivaju kako je dio prihoda od koncerta doniran obitelji Borovina, koja je pak, zajedno s organizatorima, dio prihoda donirala neprofitnim organizacijama i udrugama na Korčuli, onima koje svojim djelovanjem potiču razvoj i rad otočke zajednice: udrugama Cvitić, Vicenca, Lipa Rič te Kap u Moru. Dio prihoda je doniran obiteljima Knego i Nobilo čija djeca boluju od cerebralne paralize.

Foto: Magdalena Kalinić

- Koncert je okupio šestotinjak ljudi, i bilo je predivno - večer ispunjena sjećanjem na istinski divnu osobu koja je mnoge nadahnula svojim djelima i dobrotom, kaže za 24sata Magdalena Kalinić iz organizacije koncerta, Franova prijateljica i glazbenica. Frano je bio vrsni bubnjar, član benda Kolpo Morto, u kojem je i njegov brat Nikola, pjevač. Na pozornici su tijekom koncerta zato bili i njegovi, nažalost prazni bubnjevi.

VAPAJ PRIJATELJA: 'Umirao je od bolova, a nisu mu ni krv vadili. Naš Frano je bio pun života, oni su ga ugasili'
'Umirao je od bolova, a nisu mu ni krv vadili. Naš Frano je bio pun života, oni su ga ugasili'

- Bio je jako talentiran, bubnjeve je svirao od jedanaeste godine, kaže Magdalena. Koncert u rujnu okupio je brojne njegove prijatelje, kolege i poznanike. Nastupili su Jam Session, Honey Badgers, Jaune Melone, Sixes, Mind Gap i Kolpo Morto.

Foto: Magdalena Kalinić

- Njihove su izvedbe prenijele ono što se riječima ne može izraziti - zahvalnost, poštovanje i sjećanje koje ostaje na Franu. Prisjetili smo se Frane koji je svojom energijom, talentom i ljubavi ostavio dubok i neizbrisiv trag u lokalnoj zajednici, poručuju organizatori.

projekt u finišu Apsurd: Trajekt prenoćio na pučini kod Lastova jer novoj rivi od 8 milijuna eura smeta vjetar
Apsurd: Trajekt prenoćio na pučini kod Lastova jer novoj rivi od 8 milijuna eura smeta vjetar

Napominju kako se nadaju da će se događaj ponoviti te im je cilj i dalje pomagati lokalnoj zajednici Korčule, onima kojima je to najviše potrebno.

Foto: Inicijativa Hitno za Lastovo

- Na pozornicu je izašla i gospođa Ivanka, majka našeg Frane, bilo je jako emotivno. Voljeli bismo i dalje u rujnu, svake godine, koncertom održavati sjećanje na Franu, namjera nam je pokrenuti i program kojim bi se pomagalo otočkim humanitarnim udrugama, kaže Kalinić.

ŠOKANTNI PODACI Apel liječnice s Lastova: 'Živote spašavamo privatnim gliserima'
Apel liječnice s Lastova: 'Živote spašavamo privatnim gliserima'

- To je ono što mi možemo. Nemamo političke moći, nemamo utjecaja, mi samo znamo - svirati i pjevati, dodaje emotivno Franina prijateljica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025