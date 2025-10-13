'Svirali smo i pjevali za Franu, koji je svojom energijom, talentom i ljubavi ostavio trag'

I dalje traje istraga o smrti Frane Borovine, 26-godišnjeg mladića iz Blata na Korčuli koji je, teško bolestan, preminuo u ožujku nakon osam i pol sati vožnje s Lastova do dubrovačke bolnice. Imao je upalu uha, iz koje se razvila meningokokna sepsa, i kad je njegovo stanje postalo kritično, brodica hitnog medicinskog prijevoza po njega zbog nevremena nije mogla doći, jednako tako ni helikopter Hitne, a helikopter MORH-a nitko nije ni zvao. Putovao je trajektom, predugo.

Prije točno mjesec dana mladićevi su prijatelji u Veloj Luci organizirali humanitarni koncert njemu u sjećanje te sad za 24sata otkrivaju kako je dio prihoda od koncerta doniran obitelji Borovina, koja je pak, zajedno s organizatorima, dio prihoda donirala neprofitnim organizacijama i udrugama na Korčuli, onima koje svojim djelovanjem potiču razvoj i rad otočke zajednice: udrugama Cvitić, Vicenca, Lipa Rič te Kap u Moru. Dio prihoda je doniran obiteljima Knego i Nobilo čija djeca boluju od cerebralne paralize.

Foto: Magdalena Kalinić

- Koncert je okupio šestotinjak ljudi, i bilo je predivno - večer ispunjena sjećanjem na istinski divnu osobu koja je mnoge nadahnula svojim djelima i dobrotom, kaže za 24sata Magdalena Kalinić iz organizacije koncerta, Franova prijateljica i glazbenica. Frano je bio vrsni bubnjar, član benda Kolpo Morto, u kojem je i njegov brat Nikola, pjevač. Na pozornici su tijekom koncerta zato bili i njegovi, nažalost prazni bubnjevi.

- Bio je jako talentiran, bubnjeve je svirao od jedanaeste godine, kaže Magdalena. Koncert u rujnu okupio je brojne njegove prijatelje, kolege i poznanike. Nastupili su Jam Session, Honey Badgers, Jaune Melone, Sixes, Mind Gap i Kolpo Morto.

Foto: Magdalena Kalinić

- Njihove su izvedbe prenijele ono što se riječima ne može izraziti - zahvalnost, poštovanje i sjećanje koje ostaje na Franu. Prisjetili smo se Frane koji je svojom energijom, talentom i ljubavi ostavio dubok i neizbrisiv trag u lokalnoj zajednici, poručuju organizatori.

Napominju kako se nadaju da će se događaj ponoviti te im je cilj i dalje pomagati lokalnoj zajednici Korčule, onima kojima je to najviše potrebno.

Foto: Inicijativa Hitno za Lastovo

- Na pozornicu je izašla i gospođa Ivanka, majka našeg Frane, bilo je jako emotivno. Voljeli bismo i dalje u rujnu, svake godine, koncertom održavati sjećanje na Franu, namjera nam je pokrenuti i program kojim bi se pomagalo otočkim humanitarnim udrugama, kaže Kalinić.

- To je ono što mi možemo. Nemamo političke moći, nemamo utjecaja, mi samo znamo - svirati i pjevati, dodaje emotivno Franina prijateljica.