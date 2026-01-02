Obavijesti

ZEMLJA TUGUJE

Svjedoci užasa u Švicarskoj: 'Ovo je bio pakao. Ljudi su gorjeli od glave do pete...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Stephanie Lecocq

U stravičnom požaru koji je buknuo u prepunom noćnom klubu Le Constellation život je izgubilo najmanje 47 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno,

Novogodišnja proslava u popularnom švicarskom skijalištu Crans-Montana trebala je biti noć veselja i slavlja, no pretvorila se u jednu od najgorih tragedija u novijoj povijesti zemlje. U stravičnom požaru koji je buknuo u prepunom noćnom klubu Le Constellation život je izgubilo najmanje 47 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno, mnogi s opeklinama opasnim po život. Dok se grad budi obavijen šokom i tugom, svjedočanstva preživjelih i očevidaca sklapaju stravičnu sliku kaosa, panike i očajničke borbe za goli život.

POGLEDAJTE VIDEO:

Očaj i suze u Švicarskoj nakon noći užasa: 'Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin. Nestao je...' 01:12
Očaj i suze u Švicarskoj nakon noći užasa: 'Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin. Nestao je...' | Video: 24sata/Reuters

Plamen se proširio u samo nekoliko sekundi

Večer je tekla u slavljeničkoj atmosferi sve do otprilike 1:30 ujutro, kada je, prema iskazima više svjedoka, sve pošlo po zlu. Dvije mlade Francuskinje, Emma i Albane, ispričale su za francuske medije kako je katastrofa započela naizgled bezazlenim prizorom. Jedan od konobara popeo se na ramena drugoga, držeći bocu šampanjca na kojoj je bila upaljena prskalica, takozvana "rođendanska svijeća". Plamen je u jednom trenutku dotaknuo drveni strop podrumskog prostora kluba.

Ubrzo nakon toga, svjedoci su čuli eksploziju, za koju se vjeruje da je bila posljedica, a ne uzrok požara. Švicarske vlasti isključile su mogućnost terorističkog napada i incident tretiraju kao nesreću.

​- U nekoliko sekundi cijeli je strop bio u plamenu. Sve je bilo od drveta i vatra se počela širiti nevjerojatnom brzinom - ispričale su djevojke, opisujući trenutak kada je veselje zamijenila apsolutna panika.

‘Bili smo zarobljeni, ljudi su gazili jedni preko drugih’

Stotine gostiju, uglavnom mladih, našlo se zarobljeno u podrumu ispunjenom gustim crnim dimom. Jedini izlaz bilo je usko stubište koje nije moglo primiti masu ljudi koja je u stampedu pokušavala pobjeći.

​- Nastao je potpuni kaos, svi su vrištali. Ljudi su u panici gazili jedni preko drugih - posvjedočile su Emma i Albane.

Aftermath of New Year’s Eve party explosion and fire at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: Stephanie Lecocq

U tom metežu, neki su preživjeli samo zahvaljujući vlastitoj snalažljivosti. Šesnaestogodišnji Axel Clavier ispričao je kako se s prijateljima sklonio iza stola kako bi se zaštitili od "zida vrućine". Kada su shvatili da ne mogu doći do stepenica, stolom su pokušali razbiti prozor od pleksiglasa. Uspjeli su se izvući tek kada su ga probili nogama. Axel je jedini iz svoje grupe koji je sigurno pobjegao. Jedan mu je prijatelj poginuo, a za dvoje se još uvijek traga.

​- Izgubio sam cipele, kaput, sve materijalno, ali to na kraju nije važno. Živ sam i molimo se za sve koji su ostali unutra - rekao je potreseni Axel.

Slično iskustvo podijelio je još jedan muškarac.

​- Bili smo zarobljeni. Zbog dima nismo ništa vidjeli. Nisam znao kako ću se izvući, ali nekako sam uspio razbiti prozor i pobjeći. Pola odjeće mi je izgorjelo, bilo je ludo - ispričao je.

Scene užasa ispred gorućeg kluba

Dok su se unutra odvijale scene borbe za život, ispred kluba su se okupljali prestravljeni očevici i roditelji koji su panično tražili svoju djecu. Jedan osamnaestogodišnjak, koji je za BBC ispričao svoju priču, bio je među onima koji su hrlili prema vatri, a ne od nje. Mislio je da mu je mlađi brat unutra.

A view of the Hospital du Valais in Sion
Foto: Pierre Albouy

​- Ušao sam unutra. Vidio sam ljude kako gore… od glave do pete, više nisu imali odjeću na sebi. Bilo je vrlo šokantno - rekao je mladić, čiji je brat, srećom, bio na sigurnom. On je ostao na mjestu nesreće i pomagao ozlijeđenima, dajući im vodu i odjeću.

Daniella iz Milana, koja ima kuću za odmor u blizini, ispričala je kako je vidjela ljude kako trče u svim smjerovima, vrište i plaču.

​- Prišao mi je mladić i rekao da je vidio pakao - stvari koje nikada neće zaboraviti. Ja sam se samo sledila - rekla je za BBC.

