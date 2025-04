Svjedočila kći poljoprivrednika optuženog za prevaru: 'To nije moj potpis. Nisam ni bila ovdje'

Na Županijskom sudu u Zagrebu sudi se Josipu Mačku, poljoprivredniku i poduzetniku iz okolice Sunje kojeg europski tužitelji terete da je tražio EU poticaje za mlade poduzetnike za OPG koji je glasio na njegovu kćer, i to tako da je krivotvorio potpise svoje kćeri, jer je on bio prestar da ih dobije. EPPO u optužnici protiv njega tvrdi da je između 2018. i 2021. godine u ime OPG-a podnio dva zahtjeva za dobivanje bespovratnih sredstava iz hrvatskog Programa za ruralni razvoj te da je tako dodijeljeno 121.764 eura poticaja, 85 posto iz EU sredstava, 15 iz Državnog proračuna RH. Za subvencijsku prijevaru prijeti mu do deset godina zatvora, dok za krivotvorenje isprava može biti osuđen na maksimalno tri godine zatvora.

Istragom je utvrđeno kako je poljoprivrednikova kći već u vrijeme podnošenja zahtjeva bila napustila Hrvatsku te da više nije bila uključena u djelatnost OPG-a. Isto je i ona potvrdila na sudu u srijedu.

Nije htio da mediji pišu o svemu

Mačkov branitelj, Mladen Klaić, tražio je da se suđenje zatvori za javnost, odnosno da nemamo pristup sudnici i da ne možemo pratiti detalje. Inače, suđenja su javna osim kad su u pitanju posebno ugrožene skupine poput djece, starijih i duševnih bolesnika, ili je pak riječ o slučajevima čiji bi detalji mogli grubo narušiti nečije dostojanstvo, bilo žrtava ili obitelji okrivljenih.

Mačak je inzistirao od svog branitelja da to traži zbog 'detalja obiteljskih odnosa'. Delegirani europski tužitelj, Saša Manojlović, rekao je da ne vidi zašto bi se to napravilo i da mu nije jasno zašto se to traži. Sutkinja Ana Kovačević tražila je odvjetnika da pojasni zahtjev jer je riječ o subvencijskoj prevari, optužnica je vrlo koncizno napisana, a Mačku se ne sudi zbog nekog nasilnog djela nad članovima obitelji. Dok smo čekali ispred sudnice da sudsko vijeće donese odluku, Mačkova kćer, Marija-Stefani Šubić, rekla je da nema problem s time da odradimo svoj posao, dapače, da ju slobodno imenujemo i napišemo kako je svjedočila jer 'nisam napravila ništa krivo i nemam što skrivati'. Nakon svega par minuta, troje sudaca nas je sve pozvalo u sudnicu, donijeli su odluku da nema razloga ni zakonske osnove da mediji ne prate slučaj. I time je započelo dvosatno svjedočenje Marije-Stefani Šubić, koja je na Županijski sud u Zagrebu došla iz Njemačke, gdje živi i radi.

'Tata ti ne bi nikad napravio nešto loše'

- 2015. godine, kad sam maturirala, otac mi je rekao da će OPG, koji je bio na njemu, a u radu je sudjelovala i majka. To je bilo zato što je planirao projekt 'Vajda' gdje je trebala biti i sušara za žito, i sve što treba za stočnu hranu. Ja sam završila veterinarsku školu, i tamo ne učimo samo o tome kako brinuti za životinje, nego i o njihovoj hrani. Rekao mi je da će on to sve napraviti, da će tu biti više zaposlenih ljudi, tehničara, a kad se sve pokrene, to će ostati meni, za budućnost. Od početka je tražio punomoći za sve da me ne mora 'vući' okolo sa sobom - započela je Marija-Stefani.

Mačkova obrana tvrdi da on nije na svoju ruku s punomoćima radio ništa, već da je ona sve znala i bila upućena u svaki potez. Ona tvrdi drugačije.

- Koristio me kao mladog poduzetnika, plaćao bi mi doprinose, nije mi davao plaću i svaki put kad sam pitala kako napreduje, jer sam vidjela da se ništa ne događa, govorio bi mi: 'Ne brini se, to je sve za tebe, tata ti ne bi nikad napravio nešto loše'. Ubrzo sam shvatila da me koristi da čuvam kuću, kako je i djeda, pa sam se odlučila odseliti u Njemačku, gdje sam i provela većinu djetinjstva. Tamo u selu nema ništa za mene. On se jako naljutio, pobjesnio je i rekao da mu uništavam posao - nastavila je.

Tražila je da ju otac makne kao nositelja OPG-a, ali on je odugovlačio.

- Stalno sam ga to tražila nakon što sam otišla, međutim on mi je govorio 'evo samo da još ovo' i tako u nedogled. Nisam dobro upoznata s birokracijom u hrvatskoj jer sam odrastala u Njemačkoj većinu života, samo znam da treba papir za sve, pa nisam sumnjala - rekla je.

Kako je otac odugovlačio, a ona se u međuvremenu udala, namjerno nije zadržala prezime Mačak jer je mislila da će ga to potaknuti da napokon obavi transfer.

- Udala sam se 2019. godine i uzela samo muževo prezime. Prije sam prezime Mačak nosila s ponosom, no to se promijenilo. Mislila sam da će, kad vidi da nisam više Mačak, reagirati njegov ego i da će me maknuti s OPG-a. No ni to nije upalilo. Kad sam došla u Hrvatsku promijeniti dokumente, po hitnom postupku, on je zadržao tu moju osobnu kod sebe, ja sam prešla granicu s putnim listom iz njemačkog konzulata. I tad je tražio punomoć da promijeni naziv OPG-a jer sam ja promijenila prezime, pa sam ga pitala zašto me ne makne s OPG-a. On mi je rekao da je takva birokracija u Hrvatskoj i da prvo mora promijeniti ime OPG-a u moje novo prezime da bi ga onda prebacio na sebe. Ja sam mu vjerovala jer o hrvatskoj birokraciji ne znam ništa - rekla je i iz plave fascikle izvadila papir iz konzulata kao dokaz da nije imala svoju osobnu kod sebe te ga pokazala sutkinji.

Tvrdi da nije potpisala šest dokumenata

Prvi put je shvatila da se nešto događa kad se njena starija sestra posvađala s ocem, i počela istraživati ono što joj je bilo sumnjivo.

- Nazvala me i rekla da ona kao ekonomist tu vidi neke stvari koje ne drže vodu. Sestra je krenula skupljala papire. Kad mi je javila da je imovinu s OPG-a prodao sebi, a na OPG - u ostavio samo dugove, znala sam da moram doći u Hrvatsku i ukinuti mu punomoći. Bila sam u šoku. Ukinula sam mu sve punomoći i to poslala svim poslovnim bankama koje su mi pale na pamet i knjigovodstvu. Tad je među nama nastala velika svađa, došlo je do incidenta. Onda sam sve odnijela na DORH - rekla je.

Marija-Stefani se sjeća i javnih bilježnika kod kojih je potpisala punomoći, ima dokaze kad je bila u Njemačkoj, a iste je pokazala i sucima.

- Ovo je moj raspored na poslu pa se vidi da sam bila u Njemačkoj, ovo su doznake kad sam slomila nogu, a tad ne možete napustiti Njemačku kad ste na bolovanju. On se mjesecima nakon što sam ukinula punomoć pretvarao da sam ja, uzeo je u moje ime i 10.000 kuna odštete za konje - izjavila je.

Kako je riječ o sumnji na subvencijsku prevaru i novcu iz EU fondova, predmet je preuzeo EPPO. Manojlović je ispred EPPO-a tražio da Mariji- Stefani sud pokaže punomoći, sklopljene ugovore i papirologiju vezanu uz subvencije. Na pitanje kad je vidjela ugovore, kaže: - Prvi put sam ih vidjela kod gospodina Saše (op.a. Manojlović) u uredu Europskog javnog tužitelja.

Jednu za drugom, sutkinja Kovačević je izvlačila punomoći i ugovore iz dokaznih materijala, dok je Manojlović pitao je li to ikad vidjela.

- Ne. Ovo nisam ja potpisala. To nije moj potpis. Ja sam Marija-Stefani s crticom, i kako imam tu crticu, dužna sam ju pisati svugdje da bi moj potpis bio valjan. Ovdje nema crtice - rekla je.

Na jednu od punomoći je izjavila da je ime napisano točno, ali nije njen rukopis, nego podsjeća na očev.

- On i sestra imaju tu viticu, kao doktorski rukopis, ja to nemam - kaže.

Isto je izjavila i kad su joj pokazali ugovore, ali i prigovor na rezultate natječaja. Nije znala ni da postoji aplikacija Agronet, namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi. Kaže da ju je prvi put vidjela u Poljoprivrednoj agenciji u Sisku, te da nikad nije imala ni pristupne podatke. Tvrdi da nije njen potpis ni na punomoći za vođenje knjigovodstva.

- Taj papir isto nisam potpisala. Knjigovotkinja mi je čak rekla, kad sam došla raščistiti situaciju, da ako ne prebacim OPG na tatu, sve ćemo izgubiti. Ja sam htjela prebaciti na mamu tako da on ne može ukloniti dokaze, da imamo sve te papire za prijavu - zaključila je.

Mačak tvrdi da joj je sve govorio

Mačkova obrana se temelji na tome da je Mačak sve njoj javljao, pa ju je branitelj pitao je li išta dobila mailom.

- Taj mail koristi moj otac, ne ja. I tata je sve papire držao u aktovci zaključanoj u terencu kojem ja nisam imala pristup - rekla je.

Na pitanje zašto nije sama sebe maknula s OPG-a kaže da je vjerovala ocu da to ne funkcionira samo tako i da joj nikad nije palo na pamet da će ovakvo nešto napraviti. Tad je intervenirala i sutkinja,. jer su pitanja obrane bila o onome što je Marija-Stefani već rekla. Pitao ju je i je li ikad bila u nekoj agenciji za savjetovanje za EU fondove, što ona tvrdi da nikad nije bila. Nakon njega, pitanja je imao i Mačak.

- Sjećaš li se da si s tatom išla u ured kod Arene - počeo je, ali ga je sutkinja prekinula jer je to pitanje već postavljeno i Marija-Stefani je na njega odgovorila.

Nakon kraćeg objašnjavanja i rasprave, ročište je zaključeno. Iduća svjedoči knjigovotkinja i to 29. travnja.