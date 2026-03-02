Svjedok o optuženom Niševiću: 'Mati je napao nožem te ju je ošamario. Bojala se za život'

Poznavao sam dobro njegovog oca Dragana, odrasli smo zajedno. Aleksandar je bio izrazito inteligentan, ali sklon lošem društvu. Dok je još bio maloljetan, tražio je da ga se smjesti u popravni dom jer je od prijatelja čuo da je tamo dobro, svjedočio je Đ. J., prijatelj obitelji Aleksandra Niševića (30), kojemu na Županijskom sudu u Velikoj Gorici sude zbog teškog ubojstva djeda Miloša Niševića (89) iz Roviške kraj Gline u prosincu 2019.

Nišević, koji izdržava kaznu od 11,5 godina zatvora zbog napada na dvije žene u Splitu 2021., tvrdi da nije kriv. Svjedoka je pitao je li ikad radio kod njega.

- Nisi nikad radio. Došao si ti i tvoj prijatelj da bi nešto radili, da vam dam posla, počeo si se svađati i otjerao sam vas - odgovorio je svjedok.

Kako je Nišević ustrajao na tom pitanju, već iznervirani svjedok mu je odbrusio.

- Gospodine Aleksandar, ti se nadrogiraš i lud si, bokser si nosio da ćeš me tući - rekao je Đ. J.

- Izvadio je nož i krenuo na mater, ja sam bio tamo i branio je pa je došao pred moju kuću udaljenu deset kilometara. Prošlo je dosta od toga, bio je mlad, ali punoljetan - rekao je svjedok i dodao da je Aleksandra mama prijavila policiji. Nišević mu je rekao da to nije bilo tako i da su išli na zbor.

- Ti si mater na zboru ošamario, podigao sam je i rekao ti: 'Luđače jedan!' Poslije si došao kod mene. Mati ga se odrekla, bojala se za svoj život jer je bio neuračunljiv kad je drogiran. Kad je bio taj sukob s nožem, policija ga je pronašla u Glini. Razbacao je dva policajca kao od šale, morali su zvati pojačanje - prisjećao se svjedok.

- Ova dva pravosudna policajca, bez uvrede, ali to je ništa za njega. On je izuzetno jak. Prije on dođe iz zatvora nego policija do njega - komentirao je svjedok dodavši da o optuženome ima "milijun priča" jer je "jako problematičan".

Ipak, začudilo ga je kad je čuo da su uhitili Aleksandra zbog Miloševa ubojstva jer je s djedom, kazao je svjedok, bio dobar te su bili bliski.

- On da drogu ne troši, on ima nadinteligenciju, mogao je biti odvjetnik. Jako je dobar dečko bio dok nije počeo švrljati po Zagrebu - rekao je svjedok i zamolio sud da ga više ne zovu jer su bolesni i on i supruga te ionako nema što više za reći.

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić ubijenog Miloša upoznala je 2017. putem inicijative "Ljudi za ljude". Rekao joj je da živi sam i da mu je sin preminuo, no snahu ni unuka nije spominjao. To je tek kasnije čula od njegovih susjeda.

Zagreb: Branka Bakšić Mitić objavila kandidaturu svoje liste na lokalnim izborima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

- Zamjenica sam gradonačelnika Gline i predsjednica Udruge Ljudi za ljude. Jednom tjedno u Martićevoj ulici u Zagrebu skupljamo humanitarnu pomoć koju dijelim po selima oko Gline. Tako sam paket nosila i Milošu u Roviškoj. On mi je dvaput dolazio u ured s zahtjevom za priključenjem struje. Imao je struju, ali mu je bila isključena zbog dugova. Tražila sam od Elektre da mu je ponovno uključe. Ne sjećam se što je s tim bilo, a u potresu sam ostala bez računala - ispričala je Bakšić Mitić.

Nije se mogla sjetiti kad je posljednji put vidjela Miloša, no često ga je viđala kako gura bicikl kraj trgovine u Glini. Jednom joj je ispričao i da su mu u šumi ukrali motornu pilu i da skuplja novac za novu. Ona je sve to prenijela novinaru koji je o Milošu napisao članak.

U njegovu kuću nikad nije ulazila niti ju je Miloš zvao da uđe, ali se sjeća da je u dvorištu bio traktor i da je uvijek bila jedna koza.

- Bio je sitan, simpatičan, uvijek nasmijan i nikad odbojan - opisala je ubijenog dogradonačelnica. na pitanje sutkinje kazala je da je Miloš bio nešto niži od svog unuka koji je ustao kako bi ga Branka mogla dobro pogledati.

Podsjetimo, Niševića terete da je između 16. i 28. prosinca 2019. u kući djeda Miloša u Roviškoj revoltiran djedovim prigovaranjem i u cilju da ga liši života većom metalnom posudom zadao mu najmanje jedan udarac u predjelu glave. Miloš je uslijed udarca zadobio prijelom lubanje i odmah preminuo. Optužen je za teško ubojstvo jer je Miloš bio starije životne dobi, lošijeg zdravlja i slabije građe.

U šumi u blizini Miloševe kuće krajem prosinca 2021. pronađena je lubanja bez donje čeljusti, nekoliko kostiju te ostaci odjeće, crna čarapa u kojoj je bilo korodirano streljivo i zalijepljeni džepni nožić. Pronašli su i maslinastu jaknu s kapuljačom, smeđu vestu, par zelenih gumenih čizama, dio crnih hlača te crnu okopojasnu torbicu. DNK analiza potvrdila je da je riječ upravo o ostacima nestalog Miloša, a sudsko-medicinsko vještačenje da je uzrok smrti vjerojatno ozljeda glave.

Još krajem 2019. kad je policija obavila očevid u kući Miloša Niševića nisu pronašli tragove krvi. No, u dvorišnom objektu našli su crni ruksak u kojemu je bila potvrda zatvora u Zagrebu iz prosinca 2018. na ime Aleksandar Nišević. U tom su ruksaku pronašli i raznu mušku odjeću te razne službene papire na Aleksandrovo ime.

U pismima koja je pisao djedu iz zatvora govori mu da mu je teško, da nema novaca te ga moli da mu uplati 200 ili 300 kuna. Šalje mu i upute kako da to napravi, govori mu da ga voli i moli da ga obiđe u zatvoru.

Tijekom postupka Niševića su psihijatrijski vještačili te zaključili da je u vrijeme ubojstva bio ubrojiv. Vještaci iz Klinike za psihijatriju Vrapče dijagnosticirali su mu disocijalni poremećaj ličnosti i zlouporabu psihoaktivnih tvari, koja ipak nije prešla u ovisnost. Iz njihova nalaza proizlazi da se nastoji prikazati u poželjnom svjetlu, precjenjuje svoje sposobnosti, narcisoidan je, manipulativan, ima niži prag tolerancije frustracije, latentno agresivan je, sklon je kršenju društvenih normi i slično. Smatraju da nema uvjeta za izricanje mjere obveznog psihijatrijskog liječenja ni liječenja od ovisnosti.