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STRAŠNO

DETALJI TRAGEDIJE Dvoje mrtvih kod Obrovca. Poginula vozačica i putnik. Maloljetnica u bolnici

Piše Iva Tomas,
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DETALJI TRAGEDIJE Dvoje mrtvih kod Obrovca. Poginula vozačica i putnik. Maloljetnica u bolnici
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Za vrijeme provođenja očevida, od 19.44 do 01.10 sati, dionica državne ceste DC-54, Maslenica-Zaton Obrovački od križanja s državnom cestom DC-547 do križanja s DC-27, bila je zatvorena za sav promet - priopćila je policija

Dvije su osobe poginule u prometnoj nesreći koja se oko 19 sati dogodila na državnoj cesti DC-54, na području Obrovca, kod križanja u blizini bivše tvornice glinice, javili su iz PU zadarske u srijedu.

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Prema rezultatima očevida u četvrtak, sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok je 39-godišnja hrvatska državljanka vozila automobil zagrebačkih tablica te se kretala državnom cestom DC -547 iz pravca Obrovca prema Zatonu Obrovačkom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC-54, došlo je do sudara s automobilom švicarskih tablica kojeg je vozila 52-godišnja hrvatska državljanka koja se kretala državnom cestom D-54. 

Na mjestu događaja smrtno su stradali 39-godišnja vozačica i putnik iz istog auta, 40-godišnji hrvatski državljanin.

Vozačica u dobi od 52 godine i putnica, maloljetna državljanka Švicarske, iz automobila švicarskih tablica, zbog zadobivenih ozljeda vozilom Hitne  pomoći prevezene su u Opću bolnicu Zadar. Težina zadobivenih ozljeda zasad nije okvalificirana.

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- Na temelju naloga nadležnog državnog odvjetništva, nad tijelima preminulih osoba bit će provedene obdukcije. Za vrijeme provođenja očevida, od 19.44 do 01.10 sati, dionica državne ceste DC-54, Maslenica-Zaton Obrovački od križanja s državnom cestom DC-547 do križanja s DC-27, bila je zatvorena za sav promet - priopćila je policija.

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