Svjedokinja vidjela Damira Dekanića za volanom službene Škode odmah nakon nesreće

Nakon ljetne stanke, na Županijskom sudu u Osijeku, nastavljeno je suđenje Damiru Dekaniću, bivšem vukovarsko-srijemskom županu, za izazivanje prometne nesreće pod utjecajem alkohola u Cerni u travnju 2022. godine. Na sud su došli i ostalih pet optuženika- Nikolina Meseljević, Krešimir Bičanić te policajci Tomislav Farkaš i Mijo Pranjkić.

Nakon što je u ranijim raspravama saslušano više svjedoka, mještana Cerne koji su upoznati s prometnom nesrećom, kao i policajci koji su dobili informaciju o događaju i upućen na mjeso nesreće.

Suđenje je nastavljeno svjedočenjem direktne svjedokinje događaja Marije Đaković koja je odmah na početku rekla da želi da joj se pročita njen iskaz dan u istrazi u USKOK-u.

"Stanujem u Puli, al dolazim kod roditelja u Cernu. Poznajem Nikolinu Meseljević i kod nje sam došla u posjetu pred Uskrs te godine. Oko ponoći sam bila pri odlasku, ali se začula neka buka i lomljava. Nikolina je izašla, a kako se nije vraćala, izašla sam i ja. Vidjela sam da je srušen zid njene ograde i da je u njen auto udario neki drugi crni auto. Vidjela sam da je u tom autu sjedio župan Damir Dekanić koji je sjedio na mjestu vozača. Nikolina i još jedna žena koja je tu došla pitali su ga da li je ozlijeđen i da li mu treba pomoć. Rekao je da nije. Izlazio je auta. Nedugo potom je došao još neki auto u kojemu su bili muškarac i žena; stali su na cesti, on je izašao i rekao 'skoro nas je ubio'. Pogledao je prema Dekanićevom autu, vidio je da je to župan i rekao 'sve nam je jasno'. Otišli su. Nakon kratkog vremena došao je još jedan auto, malo veći, iz njega je izašla jedna muška osoba. Ne poznajem ga. Nikolina mi je rekla da je to Dekanićev rođak i njen kolega s posla. Taj je čovjek razgovarao s Dekanićem i pitao ga što se dogodilo. Razgovarali su. Došlo je potom policijsko vozilo iz kojega je izašla jedna policajka, prišla je Dekaniću i razgovarala s njime. Potom su ona, Dekanić, njegov rođak i Nikolina ušli u Nikolinino dvorište i nešto razgovarali. Ja sam isto bila u dvorištu. Policajka me je vidjela. Ta je policajka u svom autu ubrzo otišla, a došlo je drugo policijsko vozilo. Kasnije je ta ista policajka ponovo službenim autom došla na mjesto događaja i rekla da se mora sačiniti zapisnik o očevidu. Onda je došao i policijski kombi s više policajca koj su počeli radili očevid. Taj je kombi parkirao iza automobila kojime je došao Dekanićev rođak. Nisam htjela ni u čemu sudjelovati jer mi je sve to bilo sumnjivo. Nakon svega sam otišla kući. Tijekom tog događaja vidjela sam da je Nikolina bila uznemirena i uplašena. Kasnije sam vidjela o tome medijske objave, ali nisam o tome razgovarala s Nikolinom. Odgovorno tvrdim da je Damir Dekanić upravljao automobilom koji je udario u auto Nikoline, sa sigurnošću tvrdim da je bio sam u vozilu te da je kasnije došao Krešimir Bičanić koji je rekao da je on vozio Dekanićev auto" iskazala je svjedokinja tijekom istrage te rekla kako u potpunosti stoji iza svega što je tada rekla.

Odvjetnik Damira Dekanića uložio je prigovor na iskaz svjedokinje u dijelu u kojem navodi da je vidjela tko sjedi na mjestu vozača službene Škode jer je njen iskaz u suprotnosti s iskazom tri druga svjedoka koji nisu spomenuli da bi Marija Đaković nije bila na mjestu događaja.

Saslušan je potom i umirovljeni policajac Pero Žulj koji je te noći bio dežuran u PP Županja.

"Tu noć je bila dojava o nesreći u Cerni. Uputio sam ophodnju na to mjesto. Policajci su mi rekli da se nesreća dogodila, ali na poslovnom području PGP Županja. Izvjesto sam nadležnog kolegu Tomislava Farkaša o tome i rekao je da o tome već imaju saznanja i da se radi o prometnoj nesreći s materijalnom štetom. Tijekom noći sam više puta provjeravao da li su detalji te nesreće unijeti u sustav, no unijeti su tek ujutro. Tada sam vidio da je sudionik bio župan Dekanić" rekao je svjedok.

Inače, osim za lažiranje okolnosti nesreće, Dekanića se tereti da je oštetio i Croatia osiguranje, odnosno da je iz lažiranja okolnosti nesreće proizašla obveza osiguravatelja da isplati naknadu štete, koju je zapravo trebao podmiriti sam Dekanić. Osim njega, i Nikolina Meseljević je, prema optužnici, Croatia osiguranju podnijela krivotvoreni odštetni zahtjev za štetu na svom autu i ogradi u koje je udarila Škoda Superb. Vjerujući da su podaci koji su im dostavljeni istiniti, iz Croatije su isplatili 11.000 eura na račun Županije te još 2.700 eura Nikolini Meseljević, čime je Dekanić izbjegao svoju regresnu obvezu plaćanja štete.