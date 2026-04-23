SVJETSKA TRŽIŠTA Wall Street dosegnuo rekordne razine

Piše HINA,
FILE PHOTO: The Wall Street sign is pictured at the New York Stock exchange (NYSE) in the Manhattan borough of New York City, U.S. | Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq dosegnuli nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru

Dow Jones indeks ojačao je 0,69 posto, na 49.490 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,05 posto, na 7.137 bodova, a Nasdaq 1,64 posto, na 24.657 bodova. Nakon dva dana pada, S&P 500 i Nasdaq dosegnuli su jučer rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru za prosječno 2,3 posto. Tako je S&P indeks tehnološkog sektora porastao u 15 od posljednjih 16 dana, pa predvodi oporavak tržišta.

Dobro raspoloženje ulagača zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Od kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 87 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 14 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

No, ispodprosječni obujam trgovanja pokazuje da su ulagači oprezni. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 16 milijardi dionica, dok je prosječni obujam u posljednjih 20 dana iznosio oko 18,3 milijardi.

Ulagači su oprezni zbog neizvjesnosti u vezi mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio je produžiti primirje s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena da usuglasi svoje prijedloge. No, američka mornarica nastavit će s blokadom iranskih luka.

Iran, pak, i dalje blokira Hormuški tjesnac, a jučer je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz taj tjesnac.

„Svima je to već pomalo dosadno... tržište se nada nekakvom korisnom ili barem pristojnom ishodu. Zarade kompanija su dobre, no pitanje je hoće li takve ostati, ako se rat nastavi”, kaže Stephen Massocca, potpredsjednik u tvrtki Wedbush Securities.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,21 posto, na 10.476 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,31 posto, na 24.194 boda, a pariški CAC 0,96 posto, na 8.156 bodova.

