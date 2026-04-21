Obavijesti

News

Komentari 1
SVJETSKA TRŽIŠTA

Iran opet razmatra pregovore sa SAD-om: Cijena nafte pada

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Go Nakamura

Ulagače ohrabrile poruke iz Teherana o mogućem nastavku razgovora, dok Donald Trump ponovno prijeti napadima ako ne dođe do dogovora

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u utorak porasle, dok su cijene nafte pale, jer je ulagače ohrabrila vijest da Iran razmatra mogućnost nastavka mirovnih pregovora sa SAD-om. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 0,9 posto. Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,3 i 2,4 posto, dok su u Australiji i Šangaju blago pale. Prethodnih dana ulagače su na oprezu držale poruke iz Irana da nema namjeru nastaviti mirovne pregovore sa SAD-om. No, sinoć su iranske vlasti poručile da razmatraju mogućnost nastavka pregovora u Pakistanu. Kada će se pregovori nastaviti, nije jasno jer je potpredsjednik SAD-a JD Vance, koji je zadužen za pregovore, opovrgnuo pisanje medija da je već na putu za Pakistan.

Ulagači vjeruju da će uskoro SAD i Iran ipak postići dogovor, premda predsjednik SAD-a Donald Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran, ako se do isteka primirja u utorak navečer ne postigne sporazum.

Cijene nafte pale

Zbog toga su jutros cijene nafte pale, nakon što su jučer porasle više od 5 posto. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros oslabila 1,02 posto, na 86,50 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,14 posto, na 88,60 dolara.

Dolar oslabio

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,08 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,30 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,85 na 158,95 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1775 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1755 dolara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026