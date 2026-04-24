DIONICE PALE

SVJETSKA TRŽIŠTA Wall Street skliznuo s rekordnih razina

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica pale jer su neki ulagači odlučili povući dio zarade s tržišta, nakon što su dan prije S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli rekordne razine

Dow Jones indeks oslabio je 0,36 posto, na 49.310 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,41 posto, na 7.108 bodova, a Nasdaq 0,89 posto, na 24.438 bodova. Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle, nadoknadivši sve gubitke od početka rata na Bliskom istoku, jer su se ulagači nadali brzom mirovnom sporazumu. No, nastavak pregovora između SAD-a i Irana još nije dogovoren, a situacija na Bliskom istoku već se danima ne mijenja značajnije. Iran praktično blokira izvoz nafte s Bliskog istoka kroz Hormuški tjesnac, a američka mornarica blokira iranske luke.

Zbog toga se cijene nafte kreću na povišenim razinama, što potiče rast inflacije u mnogim zemljama svijeta. A to, pak, može negativno utjecati na rast gospodarstava.

„Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle, pa sada neki ulagači povlače dio zarade s tržišta. Rat na Bliskom istoku nije loša izlika za to”, kaže Jay Hatfield, direktor u tvrtki Infrastructure Capital Advisors.

S druge strane, podršku tržištu pružaju dobri kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Od 128 kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 82 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 15,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,19 posto, na 10.457 bodova, a frankfurtski DAX 0,16 posto, na 24.155 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,87 posto, na 8.227 bodova.

