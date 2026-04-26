STIŽU BROJNE REAKCIJE

Svjetski čelnici o pucnjavi na večeri: 'Šokirani smo... Nema mjesta nasilju u demokraciji...'

Piše HINA,
Svjetski čelnici o pucnjavi na večeri: 'Šokirani smo... Nema mjesta nasilju u demokraciji...'
Foto: Jonathan Ernst

Svjetski čelnici reagirali su na vijest o tomu da nije ranjen nijedan dužnosnik ni novinar, a život pogođenog pripadnika Tajne službe spašen je zahvaljujući pancirnom prsluku, piše dpa.

Čelnici iz cijelog svijeta izrazili su šok i olakšanje u nedjelju ujutro nakon što je osumnjičeni napadač priveden poslije pucnjave u blizini svečane večere za novinare u Washingtonu, kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Trump.

Dok se u subotu navečer u washingtonskom Hiltonu održavala godišnja večera stalnih izvjestitelja iz Bijele kuće iznenada su se čuli hici, što je sigurnosne snage navelo da hitro evakuiraju Trumpa, njegovu suprugu i ostale visoke dužnosnike iz dvorane.

Svjetski čelnici reagirali su na vijest o tomu da nije ranjen nijedan dužnosnik ni novinar, a život pogođenog pripadnika Tajne službe spašen je zahvaljujući pancirnom prsluku, piše dpa. 

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da je "golemo olakšanje" to što su predsjednik, prva dama i svi prisutni "na sigurnom".

"Šokiran sam scenama na gala večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu", napisao je na platformi  X. "Svaki napad na demokratske institucije ili na slobodu tiska mora se osuditi na najoštriji mogući način."

I Emmanuel Macron je osudio "neprihvatljiv" napad koji se dogodio u nedjelju i pucnjavu, izrazivši svoju "punu potporu" Donaldu Trumpu, kojega su hitro evakuirali iz prostorije tijekom incidenta, piše Afp. 

"Oružani napad usmjeren na predsjednika Sjedinjenih Država koji se dogodio sinoć, neprihvatljiv je. Nasilju nema mjesta u demokraciji", napisao je francuski predsjednik na X-u. "Izražavam svoju punu potporu Donaldu Trumpu".

Španjolski premijer osudio je, kako je kazao, "napad na predsjednika (Trumpa)." "Nasilje nikada nije odgovor. Čovječanstvo će napredovati samo kroz demokraciju, suživot i mir", napisao je Sanchez na X-u.

Izraelski premijer Netanyahu, blizak Trumpov saveznik, također je rekao da su on i njegova supruga "šokirani pokušajem atentata" na Trumpa.

"Osjećamo olakšanje što su predsjednik i prva dama sigurni i snažni", napisao je na X-u, pohvalivši američku Tajnu službu za "brzu i odlučnu" reakciju. 

Kanadski premijer Mark Carney, koji je među prvima reagirao na dramatične događaje u američkoj prijestolnici, izrazio je olakšanje što su sada svi sigurni.

"Političkom nasilju nema mjesta ni u jednoj demokraciji i moje misli su sa svima koji su potreseni ovim uznemirujućim događajem", napisao je na platformi X.

I meksička predsjednica Claudia Sheinbaum na X-u je napisala poruku potpore. "Nasilje nikada ne smije biti odgovor", napisala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 3
