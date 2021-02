Svjetski prvak u sviranju harmonike, prof.dr. Semir Hasić Sammy, bosanskohercegovački je virtuoz na harmonici, koji trenutačno živi i radi u Zagrebu, a pomaže Sisku.

Nakon razornog potresa koji je pogodio Banovinu, Semir je odlučio pomoći u obnovi Glazbene škole “Frana Lhotke” u Sisku. Sve naknade koje HDS ZAMP u 2021. godini prikupi u njegovo ime uključujući i naknadu za osnove privatnog kopiranja njegove kompozicije „Rapsodija za Srebrenicu” Semir će donirati za obnovu glazbene škole kroz akciju “Playlista za glazbenu školu Sisak”.

- Cijeli svoj život sam u glazbi i živim je svakim udahom, a bavim se i humanitarnim radom. Kao umjetnik želim glazbom poslati poruku mira i ljubavi svim narodima svijeta, zbog čega sam i snimio album “No More War, It’s Time For Love”, u izdanju najjače američke kuće za klasiku i jazz, Parma Recordings. Bit će u prodaji od 26. ožujka. Nakon razornog potresa morao sam nešto učiniti i pomoći. Sjećanja su me vratila u djetinjstvo i mladost i bilo mi je nezamislivo tada da nisam mogao ići u glazbenu školu. Nadam se stoga da ćemo prikupiti dovoljno sredstava da se ne zadržimo samo na obnovi Glazbene škole Frana Lhotke. Hrvati rado sudjeluju u humanitarnim projektima i nadam se da će se pridružiti i drugi glazbenici - rekao je glazbenik.

Semir Hasić Sammy rođen je u Zenici. Sa šest godina počeo se baviti sviranjem harmonike, a podučavao ga je dvostruki svjetski prvak Janez Govednik. Kruna njegove dugogodišnje karijere bila je nagrada Svjetskog prvaka 1994. godine u Italiji.