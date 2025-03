Svjetski mediji raspisali su se o misterioznoj plavoj svjetlosti: 'NLO-alarm iznad Njemačke!'

Nesvakidašnji nevjerojatni prizor spiralne formacije plave svjetlosti na noćnom nebu mnoge Hrvate je ostavila u čudu. No ova neobična pojava, rijeki fenomen koji se poput vrtloga širio nebom, ostavljajući iza sebe dojam nečeg nadnaravnog, primijetili su ljudi diljem Europe.

Na stotine čitatelja javilo se na redakciju 24sata s fotografijama spiralne formacije na nebu, a ova pojava potaknula je brojne teorije. No, kako je objasnio hrvatski astronom Ante Radonić za 24sata, nastala je kada je raketa Falcon 9 američke tehnološke tvrtke SpaceX, lansiranoj s Floride, iz sebe izbacila svoje gorivo.

- Ono se u tim uvjetima jako brzo rasprši i stvara se efekt plave maglice koja se reflektira. Ovo nije ništa novo, već uobičajena stvar. Takva pojava uglavnom traje oko minute - objasnio je astronom. Ispušteno gorivo plin se na visokoj altitudi smrzava u led, a kada ga obasja sunčeva svjetlost, stvara efekt svjetlucajuće spirale ili kovitlajuće maglice na nebu.

Svjetski mediji raspisali su se o misterioznoj nebeskoj pojavi.

"Tko stoji iza ovog? NLO alarm upaljen iznad Njemačke. Misteriozna svjetlosna spirala na nebu", stoji u naslovu njemačkog lista Bild. "Sjajna maglica prolazi noćnim nebom, svjetlost se uvija u golemu, svijetlu spiralu. Što se to događalo iznad Njemačke?", pitaju se u članku u kojem su objasnili upravo što se dogodilo.

Slovenski mediji izvijestili su o misterioznoj plavoj spirali koja je 24. ožujka 2025. osvijetlila noćno nebo iznad Slovenije. Pojava je primijećena u različitim dijelovima zemlje, uključujući Litiju, Ljubljanu, Šmarje pri Jelšah, Vipavu, Ptuj i Dolenjsku. Svjedoci su opisali kako su se kružnice spirale postupno povećavale prije nego što su iznenada nestale.

Rijetki fenomen primijećen je i u drugim dijelovima Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Njemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Dansku i Poljsku. ​

Britanski Daily Mail objavio je članak naslova "Misterij nakon što je ogromna bijela spirala viđena na nebu iznad Britanije".

- Britanci su ostali zadivljeni nakon što je u ponedjeljak navečer na nebu primijećena misteriozna plavičasto-bijela spirala koja se vrti. Neki su na društvenim mrežama objavili zadivljujuće slike, šaleći se da su pomislili da bi moglo biti „vanzemaljaca“ ili portal u drugi svijet - stoji u članku.

I zaista, brojni čitatelji 24sata također su nam se javljali da ova misteriozna plava svjetlost koja se vrti u spiralu izgleda poput portala u drugu galaksiju. Fotografije su nam slali iz cijele Hrvatske, a stiglo ih je na stotine.

Spirala koja je nastala nakon što je SpaceX Falcon 9 odradila svoj posao viđena je i na nebu iznad engleskih gradova Manchestera, Bristola i Milton Keynesa, piše britanski The Sun. Abbey Nicholls iz Manchestera isprve je pomislila da je riječ o zvijezdi padalici, no ubrzo je shvatila da je nešto drugo posrijedi.

- Bilo je to poput vrtloga svjetala koji pluta na nebu. Osjećala sam se čudno. Nikad takvo što nisam vidjela - rekla je Nicholls.

"Je li to zrakoplov? Je li to satelit? Je li to galaksija? Jesu li to vanzemaljci? Neobična plava spirala zasjala je nebom iznad Europe u ponedjeljak navečer, zbog čega su stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva i drugih europskih zemalja poput Hrvatske, Poljske i Mađarske preplavili društvene mreže fotografijama i videozapisima, zajedno s molbama da se identificira ovaj čudni svjetlosni fenomen. Neki korisnici su čak spekulirali da bi spirala mogla biti djelo vanzemaljaca!", piše portal Space.

Prizor spiralne svjetlosne formacije na nebu objavio je The Guardian i sredinom lipnja 2022. godine, a tada su zbunile, ali i zadivile stanovnike Novog Zelanda. Vodič za promatranje zvijezda na otoku Stewart/Rakiura Alasdair Burns rekao je da je primio tada poruku "Izađi i pogledaj u nebo". Izašao je i podigao pogled prema nebu, a onda vidio plavičastu svjetlost.

- Izgledalo je kao ogromna spiralna galaksija, koja polako pluta preko neba. Prilično jeziv osjećaj - rekao je Burns.

Stanovnike Havaja iznenadio je sličan prizor krajem siječnja 2023. godine, no ni tada nije u pitanju bilo ništa vanzemaljsko.

- Poslali su mi snimku. Izgledalo je nevjerojatno. Misteriozna spirala na nebu snimljena je Subaru-Asahi Star kamerom iznad vulkana Mauna Kee na Havajima. Čini se da je prizor povezan s lansiranjem novog satelita tvrtke SpaceX - napisao je tada astronom Ichi Tanaka.