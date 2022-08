Tadić: 'Šef IAEA-e svoj vapaj treba adresirati u Kremlj, oni su ti koji kontroliraju nuklearku'

Kontakt s najvećom europskom nuklearnom elektranom, koja se nalazi u Zaporižju i kojom upravljaju ukrajinski tehničari, nije stabilan i ne funkcionira na svakodnevnoj bazi. Ne možemo si priuštiti neodgovarajuću komunikaciju s postrojenjem u područjima važnima za sigurnost. Znamo za optužbe da se u postrojenju skladišti bojevo streljivo i da se odvijaju napadi na elektranu - rekao je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi za švicarske novine Tages-Anzeiger.

Zbog kontradiktornih izvještaja s ruske i ukrajinske strane, ističe, da ne može utvrditi stvarno činjenično stanje i odrediti raznu opasnosti u nuklearki. Rusija za javnost tvrdi da je ponudila IAEA-i da posjeti postrojenje, ali da Ukrajina odbija dopustiti suradnju. Ukrajina pak ne želi legitimizirati rusku okupaciju objekta. Što se doista ondje događa i kolika opasnost od spomenute nuklearke prijeti ne samo Ukrajini nego svijetu pitali smo našeg uglednog fizičara Tončija Tadića.

- Ukrajinska elektrana Zaporižje od 6 reaktora samo je jedan u pogonu od početka rata. Rusi ju koriste kao nuklearnu tvrđavu i skrivaju se unutar prostora nuklearke računajući da Ukrajini ih ondje neće gađati. No prije dva tjedna se situacija drastično počela mijenjati što potvrđuje kuknjava glasnogovornice ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove koje je počela govoriti kako će doći do nuklearne nesreće jer su Ukrajinske snage počele tući to područje dronovima - pojašnjava nam Tadić. Mišljenja je da bez obzira na to što se plasiralo u javnost da nema nikakve opasnosti od nuklearke Zaporižje.

- Kao prvo samo idiot se može skrivati iza nuklearnih reaktora. Kao drugo prema konvenciji ratovanja svu odgovornost u nekom gradu pa u ovom slučaju u nuklearki snosi okupacijska vlast dakle Rusija. Grossi svoj vapaj treba adresirati direktno na Kremlj, a ne na Ukrajinu. Ako Rusi imaju imalo mozga maknut će se iz nuklearke. No ne treba strahovati da će doći do bilo kakve nuklearne eskalacije, ovo je samo još jedna igra ucjena u ratu - zaključio je Tadić. Grossi kaže kako za sada ne vidi da su sukobljene strane spremne na postizanje nekog konkretnog dogovora.

