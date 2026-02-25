Obavijesti

NEPRIMJEREN ISPAD U SKUPŠTINI

'Taj nije je*o nikad, a ni neće!' Zastupnica o skandalu: 'To je stara snimka, dižem prijavu!'

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Vedran Jerković i Dina Dogan o problematici odrona na Jakuševcu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zastupnik iz redova Možemo Matko Dujmović podijelio na društvenim mrežama situaciju u kojoj je, tijekom njegova govora, navodno snimljen neprimjeren ispad oporbene zastupnice. Nije poznato kad je snimka nastala

To je bilo prije nekoliko sjednica, jučer se nije govorilo o Zrinjevcu, ja sam na jučerašnjoj sjednici nosila posve drugu odjeću. Oni su to "spinali", podignuta je kaznena prijava, rekla je za Večernji nezavisna zastupnica zagrebačke Gradske skupštine Dina Dogan nakon što je zastupnik iz redova Možemo Matko Dujmović podijelio na društvenim mrežama situaciju u kojoj je, tijekom njegova govora, navodno snimljen neprimjeren ispad oporbene zastupnice.

Tijekom rasprave Dujmović je govorio o radu podružnice Zrinjevac i načinu na koji gradske službe reagiraju u situacijama kada privatni izvođači ne ispune svoje ugovorne obveze. Na snimci se zatim mogao čuti neprimjeren komentar Dine Dogan. 

- P***a ti materina neotesana. Taj nije j***o nikada. A ni neće - kazala je. 

Nije navedeno kad je snimka nastala. Dujmović je podijelio snimku uz komentar:

- Nema se Dina za kaj ispričavati, ovaj izljev bio je iskren i od srca, meni osobno i simpatičan jer pokazuje koliko ju je moj angažman na temi Holdinga uznemiruje i izbacuje iz takta. Ono što je bitno je da svi vidimo Dinu Dogan kakva zapravo je - nekoga koja se ne bavi sadržajem već redovno upire prstom, dere se, vrijeđa, i maltretira puno ljudi u i oko Gradske skupštine Grada Zagreba. Al nije bed, mi ćemo i dalje pričat o kvaliteti usluga koje nude gradske firme - napisao je Dujmović uz objavljenu snimku.

- To je bilo prije nekoliko sjednica, jučer se nije govorilo o Zrinjevcu, ja sam na jučerašnjoj sjednici nosila posve drugu odjeću. Oni su to "spinali", podignuta je kaznena prijava. Potražila sam pravnu zaštitu, da se radilo o ekstrakciji neslužbene komunikacije, komentar nije bio na temu razgovora, nije bilo govoreno u mikrofon i nije bilo upućeno njemu. Nitko ništa nije njemu govorio i sigurno nije bilo govoreno u mikrofon jer se oni automatizmom gase - rekla je Dogan za Večernji.

