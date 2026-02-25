SKANDALOZNO Zastupnica je sramotno vrijeđala možemovca: 'Taj nije je*o nikad. A ni neće!'

Sjednicu zagrebačke Gradske skupštine obilježio je verbalni incident između nezavisne zastupnice Dine Dogan i zastupnika stranke Možemo Matka Dujmovića. Do neprimjerenog komentara došlo je tijekom rasprave o održavanju dvorišta gradskih vrtića i osnovnih škola. Nije navedeno kad je snimka nastala.

Tijekom rasprave Dujmović je govorio o radu podružnice Zrinjevac i načinu na koji gradske službe reagiraju u situacijama kada privatni izvođači ne ispune svoje ugovorne obveze. Istaknuo je da se takve situacije, prema njegovim riječima, osobito ističu u izvanrednim okolnostima poput nevremena, kada gradske službe moraju preuzimati poslove kako bi se osigurala sigurnost i funkcionalnost prostora.

- Kad se dogodi nekakav stres u procesu, velike oluje, vremenske nepogode. Jel znate možda gdje su privatni ponuđači? Jer ja ne znam jer se ne javljaju - rekao je Dujmović, propitujući odgovornost privatnih partnera u kriznim trenucima.

Nakon njegova izlaganja uslijedio je komentar nezavisne zastupnice Dine Dogan, koji je izazvao reakcije u dvorani i na društvenim mrežama.

- P**ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada. A ni neće - izjavila je Dogan tijekom sjednice. Njezine riječi zabilježene su u prijenosu uživo.

Snimku je potom na društvenim mrežama objavio sam Dujmović, uz komentar da smatra kako mu se Dogan ne treba ispričavati.

- Nema se Dina za kaj ispričavati, ovaj izljev bio je iskren i od srca, meni osobno i simpatičan jer pokazuje koliko ju je moj angažman na temi Holdinga uznemiruje i izbacuje iz takta. Ono što je bitno je da svi vidimo Dinu Dogan kakva zapravo je - nekoga koja se ne bavi sadržajem već redovno upire prstom, dere se, vrijeđa, i maltretira puno ljudi u i oko Gradske skupštine Grada Zagreba. Al nije bed, mi ćemo i dalje pričat o kvaliteti usluga koje nude gradske firme - stoji u objavi.

Dogan kaže da je riječ o staroj snimci te da izjava nije bila upućena zastupniku Dujmoviću.

- To je bilo prije nekoliko sjednica, jučer se nije govorilo o Zrinjevcu, ja sam na jučerašnjoj sjednici nosila posve drugu odjeću. Oni su to "spinali", podignuta je kaznena prijava. Potražila sam pravnu zaštitu, da se radilo o ekstrakciji neslužbene komunikacije, komentar nije bio na temu razgovora, nije bilo govoreno u mikrofon i nije bilo upućeno njemu. Nitko ništa nije njemu govorio i sigurno nije bilo govoreno u mikrofon jer se oni automatizmom gase - kazala je Dogan.