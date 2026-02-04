Meta hakera bili su sustavi ministarstva vanjskih poslova, veleposlanstvo u Washingtonu te internetske stranice povezane s OI i hotelima u Cortini d'Ampezzo
NAPALI I VELEPOSLANSTVO
Tajani: Italija zaustavila ruske kibernetičke napade na ZOI
Italija je spriječila niz ruskih kibernetičkih napada usmjerenih na objekte talijanskog ministarstva vanjskih poslova, među kojima je i veleposlanstvo u Washingtonu, kao i internetske stranice povezane sa Zimskim olimpijskim igrama i hotelima u Cortini d'Ampezzo, rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.
"Ovo su akcije iz Rusije", rekao je Tajani u izjavi koju je potvrdio glasnogovornik.
"Spriječili smo niz kibernetičkih napada na lokacije ministarstva vanjskih poslova, počevši s Washingtonom, a uključivali su i neke lokacije Zimskih olimpijskih igara, uključujući i hotele u Cortini", rekao je Tajani.
